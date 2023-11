Es bleibt bei vier Bewerbern für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 3. Dezember, in Hausen. Am Montag ist die Bewerbungsfrist um 18 Uhr abgelaufen. Der bisherige Bürgermeister Jochen Arno (65) bewirbt sich erneut. Er habe, so hatte er gleich zu beginn der Bewerbungsfrist gesagt, jetzt Zeit, sich ganz Hausen zu widmen.

Arno war seit 2007 und bis 2023 auch hauptamtlicher Bürgermeister von Rietheim-Weilheim, wo er nicht mehr antrat. Er lebt in Gunningen, ist verheiratet und hat drei Töchter.

Kandidaten mit technisch-professionellem Hintergrund

Zwei Hausener Bürger haben sich ebenfalls entschlossen zu kandidieren (wir haben berichtet): Wolfgang Klaiber (58) und Thomas Zeller (61). Zeller ist erst zugezogen, Klaiber ein Urgewächs. Beide haben einen technisch-professionellen Hintergrund und beide haben Familie mit je zwei teils schon erwachsenen Kindern.

Wer noch kandidiert und die Bewerbung am letzten Tag der Frist abgegeben hat, ist Eugen Kapustinski. Er ist 47 Jahre alt und wohnt seit 14 Jahren in Aixheim. Der Familienvater hat vier Kinder. Er ist seit 2005 selbstständiger Transportunternehmer, seit 2011 als GmbH mit inzwischen rund 50 Beschäftigten, so seine Auskunft.

Was den vierte Kandidaten bewegt

Zu seiner Motivation, sich bewerben zu wollen, sagt er, er habe schon immer politisch aktiv werden wollen und werde seine Kompetenz einsetzen wollen, um Hausen erfolgreich „im Wachstum zu unterstützen und zu einer positiven politischen Bilanz zu führen.“

Wichtigste Ziele seien für ihn der Erhalt der Selbstständigkeit, die Infrastruktur, insbesondere Kindergarten und Schule, erhalten und die Vereine zu unterstützen.