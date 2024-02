Hauptversammlung Feuerwehr Bubsheim

Am 24. Februar fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bubsheim statt.

Der Kommandant Stefan Moser berichtete über ein arbeitsreiches Jahr 2023, in dem die Feuerwehr Bubsheim 15 Einsätze verzeichnete, welches einen neuen Höchststand markiert.

Es gab mehrere Höhepunkte im vergangenen Jahr. Unter anderem die erfolgreiche Teilnahme am Leistungsabzeichen Bronze in Stuttgart-Stammheim mit zehn Personen sowie ein zweitägiger Mannschaftsausflug. Auch der Action-Tag wurde durch ein großes Interesse bei der Bevölkerung ein voller Erfolg.

Besonders erfreulich ist die Anzahl der Mitglieder sowohl in der Einsatzabteilung als auch in den Jugendabteilungen, welche sich insgesamt auf 54 Personen belaufen. Allein mit 35 Personen ist die Anzahl der aktiven Mitglieder so hoch wie noch nie, verkündet Moser stolz. Dies kommt zum einen von den Übertritten aus der Jugendfeuerwehr durch drei Personen sowie zwei Quereinsteigern zustande.

Jens Sauter, der Jugendwart der Feuerwehr Bubsheim, präsentierte einen äußerst erfreulichen Rückblick auf das vergangene Jahr 2023 für die Jugendabteilung. Die Highlights für die Jugendlichen waren vor allem das Zeltlager in Rietheim-Weilheim sowie der Kreiswanderpokal in Immendingen.

Zur Wahl standen in diesem Jahr zwei Ausschussmitglieder. Fabian Mauch wurde für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Niklas Schwenk übernahm den Posten von Robert Heinemann, welcher nach 25 Jahren sein Amt als Ausschussmitglied niederlegt.

Bürgermeister Thomas Leibinger führte die Beförderung von Christian Schreiber zum Feuerwehrmann durch.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurde Gabriel Hauser (15 Jahre), Sebastian Hauser (20 Jahre) und Kevin Schmid (25 Jahre) geehrt.

Die Versammlung verabschiedete Tino Messmer nach 20 Jahren als Betreuer der Jugendfeuerwehr. Andreas Jerhof überreichte ihm die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Gold. Die Feuerwehr Bubsheim bedankt sich für seine langjährige und zuverlässige Arbeit in der Jugendfeuerwehr.

Für das laufende Jahr gab Kommandant Stefan Moser bereits einen Ausblick. Ziel ist es, das Leistungsabzeichen in Silber in Angriff zu nehmen. Einige Mitglieder sind bereits auf Lehrgänge wie Grundausbildung, Sprechfunker, Maschinisten, Atemschützer sowie Truppführer angemeldet.