Hauptversammlung des TSV Reitheim 1904 e.V.

In der Eröffnungsrede ließ Timo Haag (Vorstand) die gemeinsamen Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Bei den meisten Unternehmungen wäre dabei die Jugend im Mittelpunkt gestanden. So kam zum Beispiel beim Benefizlauf, im Zuge des Lauftreff-Jubiläums, eine große Summe zusammen. Diese werde der Jugend zugutekommen, da nichts so wichtig sei wie die Jugendarbeit eines Vereins.

Der Ausschuss hatte nur einen, wenn auch wesentlichen Abgang zu vermelden. Nach unzähligen Jahren in unterschiedlichsten Positionen, möchte Gerd Bauer nur noch aus dem Hintergrund agieren. Unter dem Applaus der Anwesenden verabschiedete ihn Timo Haag mit den Worten: „Wir verabschieden ein hochdekoriertes Mitglied aus dem Ausschuss, den man nicht weiter auszeichnen kann. Daher bleibt nur eines deutlich zu sagen: DANKE!“

Zum Abschluss der wurden die Jubilare des Vereins geehrt: Beate Müller, Lydia Baumbach, Jelena Kiskanc, Monika Hartelt, Tanja Finkbeiner, Michael Bacher (alle 25 Jahre), Hannelore Kohler, Inge und Joachim Preiß, Antoine Staudhammer, Ralf Scheerle, Frank Ribler, Reiner und Martin Marquardt (alle 40 Jahre).