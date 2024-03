Hauptversammlung des MGV Liederkranz Gunningen

Zur Hauptversammlung des Männergesangverein Liederkranz Gunningen, das in diesem Jahr das 120. Jahr seit Bestehen des Vereins ist, begrüßte der 1. Vorsitzende Willi Weiß die Anwesenden aufs herzlichste. Der Liederkranz wurde am 10.11.1904 im Gasthaus Kreuz in Gunningen gegründet. Nach der Totenehrung folgten die Berichte des 1. Vorsitzenden Willi Weiß, der Schriftführerin Ulrike Weiß und des Kassierers Roland Bertsche. Der Bericht des Dirigenten Thomas Lee entfiel, da er an diesem Abend einen anderen Termin hatte. Zurzeit besteht der Verein aus 53 passiven Mitgliedern und 14 aktiven Sängern sowie 1 aktiven Sängerin. Es werden weiterhin Projektsänger gesucht. Unser Dirigent Thomas Lee musste aus privaten Gründen die Chorleitung abgeben. Als neue Dirigentin konnte Sarah Puttkammer gewonnen werden, die mit der Probenarbeit am 03.04.2024 beginnen wird. Bis dahin werden übergangsweise die Proben von einer Vertretung übernommen. Für 2024 stehen einige Termine an. Das Patrozinium, das Vatertagsfest, die Mitwirkung am Fronleichnam sowie an Heilig Abend in der Kirche. Unser geplantes Herbstkonzert am 26.10.2024 ist noch „in der Schwebe“. Geplant ist auch ein singen im Altersheim in Trossingen. Willi Weiß bedankte sich bei allen, die ihm im vergangenen Jahr unterstützt haben - auch bei der Gemeindeverwaltung Gunningen. Am Schluss seines Berichtes trug er noch folgendes Zitat vor: „Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen“. Bürgermeister Stephen Haller, der zuvor einstimmig per Akklamation zum Entlastungsführer gewählt wurde, beantragte die Entlastung der Vorstandschaft. Diese wurde von den Mitgliedern einstimmig per Akklamation erteilt. Stephen Haller bedankte sich im Namen der Gemeinde Gunningen für die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Er hofft noch auf mehr Mitstreiter und eine weiterhin gute Gemeinschaft. Bei den Neuwahlen konnten, außer dem 2. Vorsitzenden, die Posten 1. Vorsitzender, Schriftführer, Kassenprüfer und Ausschuß wie gewohnt besetzt werden. Im Ausschuß ist Armin Reiser ausgeschieden. Für ihn wurde Viktor Gies gewählt. Geehrt wurden 2 passive Mitglieder. Zum Ehrenmitglied wurde Franz Distel ernannt.

