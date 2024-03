Hauptversammlung des Gesangvereins Eintracht Rietheim e.V.

Bei der Jahreshauptversammlung am 1. März 2024 in der Krone auf dem Rußberg konnte der Gesangverein auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Mit vielen Zuhörern wurde im April das Jahreskonzert unter dem Motto „Hurra, wir singen wieder!“ gefeiert. Die Kinder der Kinderchor-AG verbrachten ein Probe-Wochenende in Königsheim, zur Vorbereitung auf das anstehende Konzert und im Sommer nahmen sie das Publikum dann mit der Cowboy-Kantate mit in die Prärie. Im November durfte der Gemischte Chor als Gastchor beim Herbstkonzert der Möhringer Chöre in der Angerhalle auf die Bühne.

Kassiererin Jessica Scheerle musste leider nun schon das zweite Jahr in Folge einen Verlust in ihrem Kassenbericht aufweisen und dieses Jahr sogar in beachtlicher Höhe. Kassenprüferin Marion Merz teilte der Versammlung mit, dass bei der Kassenprüfung, alles in Ordnung war, es wurde alles genau überprüft. Die Chorleiterinnen der fünf Chöre blickten zufrieden auf das Jahr 2023 zurück. Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch leitete die Entlastungen und schaute bereits auf das Jubiläumsjahr 2025, welches 50 Jahre Gemeinde Rietheim-Weilheim und 100 Jahre Gesangverein Eintracht Rietheim beinhaltet. Bei den Wahlen gab es nur kleine Veränderungen im Ausschuss. Aufgrund der finanziellen Lage wurde in der Vorstandschaft angedacht, den Vereinsbeitrag bereits ab dem Jugendchor zu erheben. Dies forderte eine Satzungsänderung, welche in der Hauptversammlung beschlossen wurde. Anlässlich des 50jährigen Bestehens des Gemischten Chores werden dieses Jahr 13 Frauen geehrt, die damals vor 50 Jahren erstmals den bestehenden Männerchor mit ihren Stimmen bereicherten. Dies war sogar, lt. unserem ehemaligen Vorstand Paul Leibinger, am 1. März 1974, also heute genau vor 50 Jahren.

Ursula Hauser wird für 50 Jahre aktives Singen geehrt, sie konnte leider krankheitsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen. Nur allein Elsbeth Blumenschein konnte von Katharina Raible für ihre 50jährige Mitgliedschaft an diesem Tag geehrt werden. Alle weiteren zu ehrenden Damen erhalten ihre Urkunden und Präsente in den nächsten Tagen. Bereits 10 Jahre später begann Kerstin Braun im Gesangverein zu singen und wurde für 40 Jahre aktives Singen geehrt. Tobias Bacher bekam eine Urkunde für 30-jähriges aktives Singen, Rieke Efinger und Rüdiger Leibinger für 20 Jahre und Leni Haffa wird für 10 Jahre singen geehrt.