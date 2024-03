Hauptversammlung des Automobilclubs Tuttlingen

Der 1. Vorsitzendene Steffen Kühne eröffnete die Hauptversammlung mit einem kurzen Rückblick auf das Vereinsjahr 2023. Einige Highlights aus dem Jahre 2023 waren die ADAC Meisterehrung in Böblingen, Sportlerehrung der Stadt Tuttlingen im Mai sowie die Clubkartmeisterschaftsläufe, ebenso die Veranstaltung des 11. Tuttlinger Classic Tag im Juli und die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Stadt Tuttlingen mit 20 Jugendlichen. Ein besonderer Höhepunkt für die Kartjugend war das sechstägige Kartzeltlager in Ampfing im August. Besonderes erfreut ist der Verein über die Anschaffung eines neuen Clubbusses, dieser steht als Shuttle der Jugendlichen zum Karttraining nach Rottweil sowie für die Ausfahrten und Veranstaltungen dem Verein zur Verfügung. Besonderen Dank wurde an die vielen Sponsoren gerichtet, die diese Anschaffung unterstützt haben. Im Anschluss wurden die Ehrungen langjähriger Mitglieder des AC Tuttlingen vorgenommen. Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft wurde Daniela Früh geehrt. Die Auszeichnung für 40 jährige Mitgliedschaft erhielten Franz Haas, Ralf Hayler, Jörg Hilzinger sowie Helmut Weihenmaier. Für bemerkenswerte 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Eddy Wolthers und Ralf Zimmermann geehrt. Steffen Kühne bedankte sich im Namen des Vereins für Treue und stetige Unterstützung.Der Vorstandsrat des ADAC Württemberg Bernd Schilling überreichte eine besondere Ehrung an den Schatzmeisters Stephen Stolzenthaler und auch an den Vorstandsvorsitzenden Steffen Kühne,die beide für Ihre Arbeit im Verein mit der Ehrennadel in Bronze des ADAC ausgezeichnet wurden. Die Berichte der Abteilungsleiter eröffnete Sebastian Sommer. Als Sportleiter ging er auf die zahlreichen Erfolge der aktiven Fahrer/innen des Vereines ein. Der Kartsportleiter Andy Merz verwies auf die wöchentlichen Trainingsabende und verbuchte das Kartzeltlager als vollen Erfolg. Der Jugendleiter Manfred Sommer lobt die gute Arbeit der Trainer der Jugendmannschaft und freute sich mit über 73 Jugendliche unter 18 Jahren. Im anschließenden Bericht des Schatzmeisters Stephen Stolzenthaler wurden die soliden Finanzen des Vereines dargelegt. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes wurden die Wahlen vorgenommen. Es wurde jeweils einstimmig und ohne Veränderungen die Vorstandsmitglieder in Ihrem Amt wiedergewählt, darunter auch der erste Vorsitzende Steffen Kühne.

