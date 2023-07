Hauptversammlung der Eisenbahnfreunde Tuttlingen

Am 1. Juli trafen sich die Eisenbahnfreunde zur diesjährigen Hauptversammlung. Der Vorsitzende Robert Dolata konnte zahlreich erschienene Mitglieder sowie Gäste begrüßen. In seiner Eröffnungsrede ging er nochmals auf einzelne, besondere Ereignisse des vergangenen Jahres ein. Zahlreiche Veranstaltungen prägten das Jahr 2022. Im Besonderen musste der Verein von seinem Gründungsmitglied und ehemaligem Vorstand sowie auch Schriftführer, Max Abele, Abschied nehmen. Ihm wurde in einer Schweigeminute ehrend gedacht.

Des Weiteren konnte er berichten, dass der vereinseigene Anhänger verkauft wurde. Er teilt außerdem mit, dass der Verein der „Schwabenrunde“, eine lose Vereinigung von Modellbahn–Vereinen, beigetreten ist. Das erste Treffen fand am 9. Mai im Vereinsheim in Wurmlingen statt, zu dem zahlreiche Gäste angereist waren.

Ingolf Renner, Wirtschaftswart, konnte von einem guten Ergebnis berichten. Leider gab es bei der Ausstellung im November 2022 ein Problem, mit dem niemand gerechnet hatte: die Küche im JKG war nicht zu benutzen. Dank Gero Kühnemundt konnte dieses Problem anderweitig gelöst werden, so dass einer Bewirtung nichts im Wege stand.

Schatzmeister Michael Kempe konnte von einem guten Kassenstand berichten. Wie sich die Zukunft weiter gestaltet, ist abzuwarten, da die Mietentwicklung für das Modullager nicht vorhersehbar ist. Die Kassenprüfer Ewald Elsässer und Siegfried Mertes hatten die Kasse geprüft und bescheinigten eine sehr gute Kassenführung. Da es keine weiteren Fragen gab, beantragte Siegfried Mertes die Entlastung der Vorstandschaft. Dies ergab 17 Jastimmen bei fünf Enthaltungen. Im Weiteren wurde anschließend über eine neue Vereinskleidung, Hemd und Jacke, diskutiert als Zusatz zu dem Poloshirt. Für den Aufdruck werden dann noch entsprechende Vorschläge erarbeitet.

Vorstand Robert Dolata hatte dann die Ehre, zahlreiche Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft zu beglückwünschen: zehn Jahre B. Dresen, B. Fischli, M. Harig und H. Ruegg; 15 Jahre: F. u. G. Gienger, F. Raible und M. Renner; 20 Jahre: S. Fritz und G. u. G. Kühnemundt; 40 Jahre: H. Herz; 45 Jahre: U. Stratmann. Zu guter Letzt für 60 Jahre und Gründungsmitglied Günter Teufel.

Auf Grund des 60–jährigen Bestehens des Vereines gab es für alle Anwesende einen Sektempfang bevor man zum Grillfest überging.