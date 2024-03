Hauptversammlung beim Schwäbischen Albverein Neuhausen

Bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe Neuhausen des Schwäbischen Albvereins (SAV) Neuhausen ob Eck hat es nach nur einem Jahr drei Wechsel im Vorstandsteam gegeben.

Der Vorstandssprecher Matthias Ries stellte nach 16 Jahren an der Spitze des Vereins sein Amt zur Verfügung. Trotz intensiver Suche konnte kein Nachfolger oder Nachfolgerin gefunden werden. Hans-Jürgen Osswald, Vorstand „Finanzen“ und Iris Lepschy, Vorstand „Sport“ stellten nach einjähriger Amtszeit aus persönlichen Gründen ihre Ämter zur Verfügung. Zum neuen Vorstand „Finanzen“ wurde Thorsten Kappel gewählt. Das Amt Vorstand „Sport“ wird von Rebecca Osswald für vier Jahre übernommen. Für den Beisitzer Thomas Nestel wurde Leah Bosch gewählt. Beisitzer Michael Häcker wurde in seinem Amt bestätigt. Markus Utecht und Daniel Seeh wurden als neue Beisitzer in den Ausschuss gewählt. Sebastina Binder bleibt weiterhin Wanderwart. Neuer Leiter des Technik-Teams wurde Sebastian Hess und Hans-Jürgen Osswald übernahm das Amt des Naturschutzwarts.

Ries dankte in seinem letzten Tätigkeitsbericht für die gute Zusammenarbeit und Miteinander während der vergangenen 16 Jahren. Mit dem Vorstandsteam würden die riesige Aufgabenvielfalt auf mehrere Schultern verteilt. Zahlreiche Veränderungen und Neuerungen prägten die zwölf Ausschusssitzungen mit zukunftsträchtigen Ergebnissen. Die Ski- und Wanderhütte hat jetzt auch am Dienstagnachmittag geöffnet und erfreue sich großer Beliebtheit. Das 125-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2026 sollte man schon jetzt im Auge behalten und frühzeitig in die Planung gehen, so Ries. Vier Seniorenausflüge sowie die Festlichkeiten zu „20 Jahre Ski- und Wanderhütte“ waren stets gut besucht und ein voller Erfolg. Auch bei den Feierlichkeiten der Gemeinde zu „50 Jahre Gesamtgemeinde“ übernahm der Verein beim Kabarett die Organisation und Durchführung und unterstützte die Feier mit Personal.

Iris Lepschy berichtete von den sportlichen Erfolgen und einer neuen Gruppe. Die Abteilung Inline Hockey wurde um die Gruppe „Southside Ducks“ erweitert. Hier lernen elf Kinder zwischen vier und elf Jahren das Inline-Hockey auf Rädern. Jonas Bläsche zeigte die Mitgliederentwicklung auf. Die Mitgliederzahl stieg im abgelaufenen Jahr um 23 Mitglieder von 625 Mitglieder auf 648 Mitglieder an. Im Jahr 2024 stieg die Zahl nochmals auf 670 Mitglieder an.