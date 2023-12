Hauptversammlung bei Phönix - Hilfe bei sexuellem Missbrauch

Ende November fand die jährliche Mitgliederversammlung in den Räumen von Mutpol statt. Die erste Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und erinnerte an die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres, bevor die Schriftführerin in ihrem Rückblick das Jahr Revue passieren ließ. Von beiden wurde besonders die hohe Arbeitsleistung der angestellten Fachkräfte hervorgehoben.

Aus dem nachfolgenden Bericht des Finanzreferenten ging dazu hervor, dass sich die Personalkosten in den letzten fünf Jahren um 33 Prozent erhöht haben, was durch den gestiegenen Bedarf unserer Dienstleistungen bedingt ist. Er schilderte auch, wie sich die Spendenbereitschaft übers Jahr verteilt und dass die meisten Spenden zum Ende des Jahres eingehen. So ist jedes Jahr bis zum Schluss unklar, ob die Kosten durch die eingehenden Spenden gedeckt werden können.

Danach folgte der Kassenprüfungsbericht durch Wolfgang Werwie, der eine transparente, effiziente und korrekte Buchführung bestätigte. Anschließend wurde der Vorstand einstimmig entlastet und Brigitte Mertens zur Durchführung der anstehenden Wahlen zur Wahlleiterin bestellt.

Dieses Jahr stand die Wahl des gesamten Vorstands an. Alle Vorstandsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl. In ihrer bisherigen Position wurden bestätigt: Erste Vorsitzende Sandra Kienzle-d’Ernesto, stellvertretende Vorsitzende Jasmin Haffa, Finanzreferent Mathias Schwarz, Schriftführerin Brigitte Schwarz, die Beisitzer Katja Gleim, Edeltraud Fischer und Dieter Meyer sowie die Revisoren Wolfgang Werwie und Hans-Martin Schwarz. Die Gewählten wurden jeweils einstimmig im Amt bestätigt.

Leider sind die Fälle von sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt weiterhin auf hohem Niveau. Und so waren unsere Mitarbeiterinnen auch im laufenden Jahr voll beschäftigt. Denn nicht nur die direkte Beratung von Betroffenen und Angehörigen gehört zum Leistungsumfang des Vereins, ein ganz wichtiger Teil ist auch die Organisation von Präventionskursen, z.B. an Schulen. Diese wurden bisher vorwiegend von Honorarkräften durchgeführt. Völlig unerwartet traf uns im September die Nachricht unserer zwei besonders aktiven Honorarkräfte, dass sie aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr für uns arbeiten können. Deshalb soll jetzt das Personal aufgestockt werden. Bei entsprechender Qualifikation bieten wir eine Teilzeitstelle zur Prävention und Beratung.