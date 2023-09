Hattinger „Spätlese“ on Tour

Am Mittwoch, 13. September, machten sich 30 Seniorinnen und Senioren der Spätlese Hattingen auf zum diesjährigen Jahresausflug. Erste Station war die Wallfahrtskirche Steinhausen (schönste Dorfkirche der Welt) dort bekamen wir eine exklusive und beeindruckende Führung. Danach verabschiedeten wir uns mit einem schönen Marienlied. Zum Mittagessen trafen wir in der Brauereigaststätte Ott in Bad Schussenried ein. Nach der Mittagspause führte uns der Weg durch Oberschwaben ins Bodensee Hinterland nach Markdorf/Reute zum Obsthof Pfleghaar. Dort angekommen bestiegen wir das Beerenzügle. Bei dieser schönen Fahrt durch die Weinberge und Obstplantagen erhielten wir an verschiedene Stationen wertvolle Tipps und Informationen zum Obst und Gemüseanbau. Nach einem vorzüglichen Vesper und einem Einkaufsbesuch im Hofladen machte sich die Reisegruppe auf den Heimweg. Während der Fahrt entlang des Bodensees wurden ein paar Lieder gesungen und auf die Eindrücke des Tages zurückgeblickt.

Seniorenvorstand R. Bailer bedankte sich bei allen Teilnehmern für die Pünktlichkeit bei den einzelnen Abfahrten sowie bei Busfahrer Bernd für die sichere und umsichtige Fahrweise.