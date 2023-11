Hartwig Kaupp ist neuer Schützenkönig in Tuttlingen

Kürzlich an einem Sonntag wurde der diesjährige Wettkampf zur Ermittlung des Schützenkönigs bei der Schützengesellschaft Schönblick 1820 Tuttlingen ausgetragen. Die Traditionsscheibe trägt in diesem Jahr das Wappen des Königreichs Württemberg und wurde von Houda Chagour-Brode gestaltet.

Pünktlich um 10 Uhr eröffnete Johannes Adam mit drei Böllerschüssen den Wettbewerb, welcher an dem Sonntag ausgetragen wurde. Bei schönem, trockenem Wetter hatten sich bereits Schützen eingefunden, um sich am Schießsport zu messen. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus Gewehrschützen, Pistolenschützen, Bogenschützen und auch Jägern zusammen, alle Vereinsmitglieder der Schützengesellschaft. Die Schützen traten in einer Kombination mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf hundert Metern und der Kleinkaliber-Pistole auf 25 Metern stehend freihändig miteinander an.

Gegen die Mittagszeit trafen weitere Mitglieder ein, welche bereits am Vormittag an einem Rundenwettkampf mit der Sportpistole in der Kreisliga in Trossingen teilgenommen hatten.

Das Wettschießen in Tuttlingen gestaltete sich spannend. Gleich mehrfach wäre es beinahe eine Schützenkönigin geworden, doch dann machte Hartwig Kaupp die Sache klar. Mit einem Treffer in das Zentrum der Scheibe ließ er Verfolgerinnen und Verfolger hinter sich. Auch der älteste Teilnehmer ‐ in diesem Jahr Kurt Herzog mit 91 Jahren ‐ hatte keine Chance.

Ende des Vergleichsschießens war pünktlich um 16 Uhr. Erneut tat Johannes Adam dies mit drei Böllern kund. In Vertretung des Oberschützenmeisters Steffen Herrmann übernahm Schriftführer Klaus Rapp die Siegerehrung und überreichte dem neuen Schützenkönig Hartwig Kaupp die Königskette. Es folgten weitere Ehrungen: Günter von Au (1. Ritter), Philipp Svacina (2. Ritter), Oberschützenmeister Steffen Herrmann (3. Ritter), die ehemalige Vorsitzende Branka Rogulic (4. Ritter) und Johannes Adam (5. Ritter).

Am Montag fand noch das Hackepeter-Schießen statt. Erfolgreichste Schützen waren hier: erster Platz Philipp Svacina, zweiter Platz Willi Niedermeier, dritter Platz Volker Bartsch.

Im Dezember soll das Königsessen stattfinden, um vereinsintern die neuen Preisträger zu feiern.