Hannes Zeiner ist RMS-Schulsieger beim Vorlesewettbewerb

Hannes Zeiner ist der Schulsieger des diesjährigen Vorlesewettbewerbs an der Rupert-Mayer-Schule Spaichingen. Er wird die RMS Anfang 2024 beim Kreisentscheid in Tuttlingen vertreten.

Einmal im Jahr wird Lesen an 7000 Schulen in ganz Deutschland sportlich betrieben: Seit 1959 ermitteln alljährlich etwa 600.000 Schüler im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels ihre besten Vorleser aus Klassenstufe 6.

Auch an der Rupert-Mayer-Schule Spaichingen sind in den vergangenen Wochen in beiden sechsten Klassen jeweils zwei Klassensieger gekürt worden. Beim Schulentscheid hat eine Jury Hannes Zeiner als Schulsieger ausgezeichnet. Er las aus „Die drei ???: Der Fußballroboter“. Die ganze Jahrgangsstufe hörte aufmerksam zu, als die vier Teilnehmer zunächst eine Textstelle aus einem Buch ihrer Wahl präsentierten. Danach mussten alle vier möglichst spannend einen unbekannten Text vortragen. Die Entscheidung war nicht einfach für die Jury - auch die anderen drei Wettbewerbsteilnehmer, Lorenzo Basanisi, Elias Bille und Lena Sobieska, dürfen auf ihre Leistungen sehr stolz sein.

Die Jury bestand aus den Lehrerinnen Melanie Götz und Michaela Kramer sowie Schulmediatheksleiterin Kornelia Hörburger und Vorjahressiegerin Jasmin Pauli. Gemeinsam beurteilten die Jurymitglieder, ob die Schüler flüssig und sicher lesen können. Genauso wichtig war aber, dass die Leser ihren Text dem Publikum zündend vermittelten. Dafür müssen auch Lesetempo und Betonungen passen.

Wie im Sport erstreckt sich der Wettbewerb über verschiedene Ebenen: vom Klassen- und Schulentscheid geht es weiter über Bezirks- und Landeswettbewerb bis zum Finale in Berlin, zu dem jedes Bundesland einen Vertreter oder eine Vertreterin schicken darf.

Vor allem ist der Wettbewerb aber eine Gelegenheit, Lieblingsbücher vorzustellen und neue Bücher zu entdecken. Und wie im Sport gilt: Dabei sein ist alles.