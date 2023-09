HandballCamp der HSG Rietheim–Weilheim

In der letzten Ferienwoche stand bei der HSG Rietheim–Weilheim traditionell das HandballCamp auf dem Programm. Leider mussten wir wieder einmal ausweichen, aber wir fanden in Wurmlingen in der Elta–Halle eine Bleibe, mit der wir sehr zufrieden waren. Ein herzliches Dankeschön an Dirk Rombach und die Gemeinde Wurmlingen, die uns dies in der Elta–Halle ermöglicht haben.

Das Camp startete am Montag mit den 6– bis 10–Jährigen. Hier waren insgesamt 40 Kinder mit dabei. Von Teamplay Sports aus Kiel kamen zu der Betreuergruppe der HSG noch Jan Gerth und Dimo Möller hinzu. Sie planten das Camp und koordinierten die Umsetzung in der Halle. Beide Trainer können auf einen riesigen Erfahrungs– und Wissensschatz zurückgreifen, was das Camp so wertvoll für alle Teilnehmer machte.

Spielerisch wurde den Kleinen beigebracht, Bälle richtig zu werfen, zu fangen und sich freizulaufen. Das große Trainerteam der HSG, das die Kinder ebenfalls betreute, stand tatkräftig zur Seite und so konnte man sich individuell um jedes Kind kümmern. Das Camp setzte sich dann bis Mittwoch, 12 Uhr fort, ehe es mit einem Abschlussturnier zu Ende ging.

Danach standen die 11– bis 16–Jährigen im Mittelpunkt. Auch mit ihnen wurde zweieinhalb Tage gearbeitet. Der Focus lag im Camp 2 auf der Abwehrarbeit und der Schulung der Torhüter. Beides gelang den Trainern sehr gut, wobei mittags festzustellen war, dass zum Teil die Konzentration nachließ. Nichtsdestotrotz haben alle an sich gearbeitet und sich weiterentwickelt. Denn auch die Älteren durften ihre Fortschritte im Abschlussturnier am Freitagmittag unter Beweis stellen.

Die HSG Rietheim–Weilheim nutzt die Campwoche immer zu einer internen Trainerschulung, die in diesem Jahr das Torwarttraining weiterbringen sollte. Dies wurde eindrücklich von Jan Gerth gezeigt und die als Demogruppe zur Verfügung stehenden Torhüter waren nach der Einheit ziemlich platt. Die große Anzahl der Jugendtrainer kann aber wieder neue Ansätze mit in den Trainingsalltag nehmen und wir sind für die kommende Hallensaison gerüstet.

Alles in allem eine super Woche mit vielen neuen Erkenntnissen, Fortschritten und neu gewonnenen Freundschaften. Ein herzliches Dankeschön gilt den Betreuern und Helfern der HSG, die sich die Zeit genommen haben, um den Kindern das Handballspiel beizubringen bzw. dafür gesorgt haben, sie zu bewirten.