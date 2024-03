Haben Sie uns zufällig gesehen?

Die Firma Karl Storz stiftete der Stadt Tuttlingen sechs Hochstammobstbäume. Diese wurden am 20.03.24 zusammen mit zwei ersten Klassen der Grundschule Holderstöckle eingepflanzt. Der Bauhof Tuttlingen bereitete die Pflanzarbeiten perfekt vor, Gärtnermeister Klaus Schmid-Droullier war bei der Gemeinschafts-Aktion mit dabei und erklärte den Kindern fachkundig, worauf es ankommt. Organisiert und durchgeführt wurde die Aktion von Christiane Denzel von der Breiten Wies‘, Bioland-Gärtnerei und Naturkost in Liptingen. Frau Denzel besucht zusammen mit ihrer Kollegin Frau Karin Keller Schulen und Kindergärten in Tuttlingen sowie im gesamten Naturpark Obere Donau. Die beiden sind Biodiversitäts-Pädagoginnen und unterrichten Kinder in Sachen biologische Artenvielfalt. So konnten die Klassen während der Pflanzaktion geteilt werden, damit auch wirklich alle Kinder zum Zuge kamen. Weitere Themen der Streuobstwiese wie Kräuterkunde und die Bestäubung von Obstblüten konnten so spielerisch aufgegriffen werden.

Die Kinder waren mit Eifer und Freude dabei. Ist es nicht eine schöne Vorstellung, dass sie ihren Eltern beim Sonntagsspaziergang „ihren“ Baum zeigen und ihn über Jahre heranwachsen sehen?