Habe Mut! ‐ Nachhaltiges Lernen am IKG

„Habe Mut, selbst zu handeln, selbst zu denken, für dich und deine Zukunft einzusteh’n; Diese Welt mit Weitsicht zu lenken; Mit sicherem Kompass, nach vorne zu geh’n.“, mit diesen Liedzeilen wurden die Schülerinnen und Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums am ersten Schultag nach den Ferien in der vollbesetzten Aula begrüßt.

Es sind die ersten Zeilen des Refrains ihres neuen Schulsongs, der im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojektes mit über 80 Akteurinnen und Akteuren aller Klassenstufen sowie vier Lehrkräften entstand. Der Song stellt in Zukunft ein musikalisches Aushängeschild dar und repräsentiert künstlerisch die Werte der Schulgemeinschaft. Dabei sind nicht nur Text und Musik selbst komponiert; Tristan Kaltenbach arrangierte das Stück eigens für die Big Band des IKG, die in gewohnt professioneller Manier die Basis für den Chor und die Solisten Maja Rinklin (Klasse 7), Kilian Kupferschmid (Klasse 8), Jack Ryan Rauch (Klasse 10), Constanze Dietzendorf (Klasse J1), Laura Caruso (J2) als Repräsentantinnen und Repräsentanten ihrer jeweiligen Stufen legt.

Im Interlude des Stückes beantworten Mahbube Amiri, Julia Mansour, Celian Mollard, Dani Nael Nazar, Matija Raikovic, Zuzanna Sienczak, Tijana Cirici, Julia Kalinouskaya Ekaterina Lekomtseva, Anja Trnjanac, Nirusha Mukunthan sowie weitere Sprecherinnen und Sprecher die zentralen Fragen des Stückes, was für die Jugendlichen und Menschen der ganzen Welt am Ende für ihr Leben zählt, in ihren Muttersprachen.

Alle Teilnehmer verleihen dem Stück durch ihren ganz persönlichen Einsatz das, was den Song auszeichnet: Jeder hat seine eigenen Stärken, mit denen er sich einbringen kann und gemeinsam ergibt sich ein wundervolles Ganzes. Finanziert wurde das Projekt durch den Verein der Freunde der Gymnasien. Stefanie Diesch und Tristan Kaltenbach übernahmen die musikalische Leitung, Hagen Voss die mediale Gestaltung und Katharina Kaltenbach die Projektleitung.

Bilder zur Entstehung des Songs können auf der Homepage www.bneamikg.de unter „Projekte“ und „BNE Song“ angesehen werden.