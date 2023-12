Teurer Crash an der Einmündung

Gunningen

Teurer Crash an der Einmündung

Gunningen / Lesedauer: 1 min

Erheblichen Sachschaden in Höhe von knapp 28. 000 Euro hat ein Unfall gefordert, der am Dienstag kurz nach 16 Uhr an der Einmündung der Hausener Straße auf die bevorrechtigte Seitinger Straße und Rathausstraße passiert ist.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 11:39 Von: sz