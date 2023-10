100 Tage ist der Gunninger Bürgermeister Steffen Haller nun im Amt ‐ Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Die „Prozesse im Rathaus zu optimieren“ sei eine der wesentlichen Aktivitäten der ersten Monate gewesen. Für 2024 sei eine bessere Breitbandversorgung in der Gemeinde ein zentrales Thema.

„Die Arbeit macht tatsächlich richtig Spaß im Rathaus“, sagt Haller gut drei Monate nach der Übernahme eines Amts, das er zuvor bereits seit 2020 als Stellvertreter der langzeiterkrankten Heike Ollech innehatte ‐ bis zur Wahl zu deren hauptamtlichen Nachfolger Ende April jedoch als „Nebenjob“ zu seinem Hauptberuf als Diplom-Bauingenieur. „Es ist positiv, nur noch in einem Bereich Verantwortung zu tragen“, resümiert er.

Der „Vorgänger“ lässt einiges liegen

Negativ hingegen sei, „dass mein Vorgänger, also ich selbst, das ein oder andere nicht hat erledigen können“, lacht Haller mit Blick auf seine eingeschränkten Einsatzzeiten abends und an Wochenenden, bei denen er Prioritäten habe setzen müssen. Seit der Amtseinsetzung im Juli kann er sich seiner Heimatgemeinde nun in Vollzeit widmen.

„Um die Bedürfnisse der Bürger abzudecken“, werde derzeit überlegt, die Öffnungszeiten des Rathauses „anzupassen“. In seinen ersten Amtswochen seien die Arbeitsabläufe in der Ortsverwaltung „erfasst und Verbesserungen eingeleitet worden“, berichtet Haller. Etwa bei Vertretungsfragen, „wenn mal jemand ausfällt“. Drei Mitarbeiterinnen verteilen sich auf anderthalb Stellen.

Straßen sind saniert

Abgeschlossen ist ein größeres Projekt dieses Jahres, die Sanierung der Berg- und der Waldstraße für 1,3 Millionen Euro. Das Ergebnis mit „optimierten Gehwegen kann sich sehen lassen“, befindet der Bürgermeister.

Im kommenden Jahr werde die Energie- und Wärmeplanung in Gunningen zum Thema. Und die Breitbandversorgung. Bisher hätten sich Unternehmen wie die Netcom BW beim Thema Glasfaserausbau in Gunningen zurückgehalten, weil dieser in kleineren Gemeinden nicht lukrativ genug sei. „Wir müssen die Situation etwas positiver darstellen, damit wir das hinkriegen“, plant Steffen Haller. Teilweise seien bei Straßensanierungen im Dorf „schon Leerrohre verlegt worden ‐ wir hätten also eigentlich gute Voraussetzungen“.

Weitere Gewerbeflächen sind nötig

Bestimmend wird in den kommenden Jahren die weitere Verbesserung der Infrastruktur: etwa die Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen in Gunningen. „Wir haben fast gar nichts ausgewiesen im Flächennutzungsplan“, sagt Haller. Er hält, „natürlich in Abstimmung mit dem Gemeinderat“, ein Mischgebiet mit gewerblicher Nutzung und Wohnen für möglich ‐ „entweder bei Drehteile Baier oder in Richtung Schura hinter dem Autohaus, auch für dessen eventuelle Erweiterung“.

In puncto Gebäudemanagement verfüge Gunningen über „unsanierte Rohdiamanten“, sagt Steffen Haller. Er nennt das alte Schulhaus, das heute als Vereinshaus genutzt wird. „Wir müssen dort sicher was tun in Sachen energetische Sanierung.“ Ebenso am Rathaus, aber das sei auch eine Frage der Fördermittel.

Pizzeria soll bleiben

Offen ist weiter die Zukunft des „Rössle“-Gebäudes, das der Gemeinde gehört. „Der Gemeinderat will, dass die Pizzeria drin bleibt“, erläutert der Bürgermeister. Der bereits betagte Betreiber könne sich offenbar einen jährlichen Vertrag vorstellen.

Ein weiteres infrastrukturelles Thema, dem sich Haller widmen will, ist der Ausbau des Radwegenetzes im Verbund mit Spaichingen, Hausen o.V. und Seitingen-Oberflacht.