Neuer Bürgermeister leitet erste Sitzung

Souverän hat der neu im Amt eingesetzte Gunninger Bürgermeister Steffen Haller die erste Gemeinderatsitzung in seiner neuen Amtszeit geleitet. Erster Tagesordnungspunkt war die Verpflichtung von Nachrücker Daniel Link zum neuen Gemeinderat.

Am 26. Mai 2019 fanden die Kommunalwahlen statt, bei denen Link kandidierte. Er rückt nun für Steffen Haller nach, durch dessen Wahl zum Bürgermeister Veränderungen bei den einzelnen Ausschüssen und Gremien in der Gemeinde folgten. Armin Reiser ist nun sein erster Stellvertreter. Er wurde auch in den Abwasser–Zweckverband gewählt. Thomas Pauli ist sein Stellvertreter. Im Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen sitzt jetzt Jürgen Schorpp, dessen Stellvertreter Daniel Link ist. In der Breitbandinitiative ist jetzt Beisitzerin Birgit Kieß tätig, in der Jugendmusikschule Trossingen ist Reiser nun ordentliches Mitglied.

Im Zusammenhang der Wahl zum Bürgermeister musste auch die Einweisung der Besoldungsgruppe von Steffen Haller beraten und beschlossen werden. Diesen Tagesordnungspunkt behandelte der stellvertretende Bürgermeister Reiser. Er erläuterte dem Rat , dass bei einer Gemeinde wie Gunningen, welche eine Einwohnerzahl von unter 1000 Personen hat, die Besoldungsgruppe A 12 in der ersten Amtsperiode vorgeschlagen ist. Bei einer Wiederwahl nach acht Jahren würde er dann hochgestuft auf A 13. Hallers Vorgängerin Heike Ollech hatte von Beginn an ihrer Amtszeit die Besoldungsgruppe A 13 . Diese bestand bis zu ihrem Ausscheiden im Mai 2023. Da Steffen Haller die Amtsgeschäfte drei Jahre als Stellvertreter ausübte, schlug Reiser vor, ihn in der Besoldungsgruppe A 13 einzustufen. Dieser Vorschlag wurde nach kurzer Diskussion einstimmig verabschiedet.

Der Jahresabschluss 2018 wurde von Sarah Schröder von der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen kurz vorgestellt und anschließend ebenfalls einstimmig gutgeheißen.

Katja Lauber, ebenfalls von der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen und zuständig für das Kindergartenwesen, gab bekannt, dass die Gebühren auf Empfehlung des Gemeindetages und der Kirchen um 8,5 Prozent angehoben werden sollen. Das bedeutet für Gunningen einen Anstieg der Kindergartenbeiträge von 142 Euro auf 154 Euro ab 1.September 2023. Bei einer Enthaltung wurde die Erhöhung beschlossen.