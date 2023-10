Klimaveränderung macht auch dem Gunninger Wald zu schaffen

Der vergangene Sommer machte auch dem Gunninger Wald zu schaffen. Er war viel zu heiß und trocken und drei Gewitterstürme verursachten in den Wäldern des Kreis Tuttlingen für erheblichen Schaden. Der stellvertretende Leiter der Forstdirektion Tuttlingen, Leo Sprich, und Revierförster Sigmund Scheu gaben in der Sitzung des Gunninger Gemeinderates die Betriebsplanung für das Forstwirtschaftsjahr 2024 bekannt.

Die Niederschläge im Sommer waren zufriedenstellend. Allerdings waren der September und Oktober viel zu trocken. Durch drei Gewitterstürme gingen viele Bäume zu Bruch, was die Vermehrung der Borkenkäfer begünstigte. Geschädigtes und schwaches Holz wird besonders schnell von den Käfern befallen. Der Holzmarkt war das erste Halbjahr zufriedenstellend. Ab Mitte des Jahres zeichnete sich eine Trendwende auf dem Markt ab. Durch die enorme Preissteigerung im Bausektor und die steigenden Zinserhöhungen gerieten die Holzpreise unter Druck. Dazu kam noch der Zuwachs an Käferholz. In Gunningen wurden 476 Festmeter Holz eingeschlagen. 200 Festmeter sind Käferholz. Aktuell kann noch keine Prognose über den Gewinn gemacht werden.

Geplant sind für 2024 dass 520 Festmeter eingeschlagen werden. In Zukunft wird der Fichtenanteil abnehmen und der Anbau von Laubbäumen wird zunehmen. In 2023 konnte 41.200 Euro erzielt werden. Dem Standen 31.200 Euro an Ausgaben gegenüber. So konnte ein Reingewinn in Höhe von 10.000 Euro gutgeschrieben werden.

In der letzten Sitzung wurde über das vorgeschriebene Verfahren für die Vergabe einer Stromkonzession für das Gemeindegebiet informiert. Das Gremium hat dabei die Auffassung der Verwaltung Trossingen bekräftigt, dass für ein technisch sicheres Vergabeverfahren juristische Unterstützung notwendig ist. Die Kanzlei Iuscomm aus Stuttgart, sie ist Partnerkanzlei des Gemeindetags Baden-Württemberg, bietet das Verfahren bis zur Vergabe im Gemeinderat zu einem Pauschalhonorar in Höhe von 30..350 Euro an. Mit einer Enthaltung wurde der Rechtsbeistand beschlossen.

Der Eingangsbereich des Gunninger Rathauses bekommt eine Fußmatte mit dem Logo der Gemeinde und dem Gemeindewappen. Kosten wird die Fußmatte 690 Euro. Erfreuliches konnte Bürgermeister Stephen Haller zudem berichten: Der geplante Radweg von Gunningen über Hausen ob Verena nach Spaichingen soll zu fast 100 Prozent bezuschusst werden. Allerdings macht die Planung einiges Kopfzerbrechen was die Topografie des Geländes betrifft. Es sind dies der steile Anstieg nach Hausen ob Verena und die steile Abfahrt nach Spaichingen. Dazu kommen noch geschützte Wiesen welche unter Artenschutz der Europäischen Union stehen.