Gunninger Ostergarten lädt zum Entdecken der Passionsgeschichte ein

Der Ostergarten steht wieder und lädt mit seinen zahlreichen Figuren zum Entdecken der Passionsgeschichte ein (Foto: Andrea Utz). Zahlreiche Egli-Figuren tummeln sich in der Gunninger Georgs-Kirche. Es ist ratsam Zeit mitzubringen, um die einzelnen Szenen, welche liebevoll inszeniert sind, zu betrachten. Initiiert wird der Ostergarten seit rund 20 Jahren von Familie Schröder. „Ich habe die Idee in einem Fastenkalender entdeckt und dann haben wir, meine Tochter Nicole und ich, es bei uns versucht,“ erzählt Ursel Schröder über die Entstehung. Und so wird die Passionsgeschichte jedes Jahr von Neuem in der Gunninger Kirche erlebbar. Der Ostergarten kann noch bis 6. April in der Kirche St. Georg in Gunningen besichtigt werden.