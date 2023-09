Die Stromversorgung in Gunningen ist sicher

„Gunningen hat eine sichere und stabile Stromversorgung“ stellte Jens Schwarz, Regionalmanager der Verteilernetze der EnBW Netze Baden-Württemberg in der jüngsten Sitzung des Gunninger Gemeinderates nach der Sommerpause fest.

In 93 Standorten wird die Energieversorgung mit Strom in Baden-Württemberg abgedeckt. Für Gunningen stehen dafür 30 Fachkräfte zur Verfügung, welche Tag und Nacht in Bereitschaft sind, bei Störfällen sofort vor Ort zu sein, um die Schäden zu beheben. Gemeldet werden die Störfälle an die Leitstellen. Eine von drei ist in Ravensburg, welche für Gunningen zuständig ist.

Auch bei den Energieversorgungsunternehmen ist der Facharbeitermangel zu beklagen. Um qualifizierten Nachwuchs zu bekommen, werden die Auszubildende in dem Ausbildungszentrum in Tuttlingen ausgebildet.

In Gunningen beträgt die Länge der Stromleitungen 19,7 Kilometer. In der Kategorie Mittelspannung sind es 5,9 Kilometer. Insgesamt vier Transformatoren befinden sich in Gunningen. 285 Haushalte werden im Dorf mit elektrischem Strom versorgt. Extreme Wetterlagen wie Blitzschlag, Hochwasser und Stürme sorgen immer wieder für Störungen im Netz und somit für Stromausfall. Von 2019 bis 2023 gab es keine Stromausfälle zu vermelden. Ein Ausreißer war im Jahre 2021 als ein „Erdschluss“ für eineinhalb Stunden für Stromausfall sorgte.

Auch in Gunningen geht der Fortschritt voran. 40 Photovoltaikanlagen haben 555.000 Kilowattstunden an Strom in das Netz eingespeist, was 19 Prozent entsprach.

Der Bedarf lag in der Gemeinde 2022 bei 2,9 Millionen Kilowattstunden welche von Haushalten und Gewerbe verbraucht wurden. In der Baar-Gemeinde sind 24 E-Autos angemeldet. Diese werden von 19 Ladestationen geladen.

Vier große Leitungsbahnen sollen in Zukunft den Strom vom Norden der Republik, gewonnen durch Windräder, in den Süden transportieren werden. Dazu kommt noch die Einspeisung von örtlichen Windrädern, Photovoltaik-und Biogasanlagen.

Einstimmig wurde beschlossen, dass Bürgermeister Steffen Haller ab dem 1. Oktober als Eheschließungsstandesbeamter fungieren kann. Damit ist in der Gemeinde wieder ein Standesbeamter ansässig, welcher Eheschließungen auf dem Gunninger Rathaus vollziehen kann.