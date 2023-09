Mammutmarsch, schon die Bezeichnung lässt Außerordentliches vermuten. Und außerordentlich war sie auch: die erste Weltmeisterschaft im Langstrecken–Wandern. 997 Wanderbegeisterte nahmen diese Herausforderung an. Tobias Arndt aus Gunningen war einer davon.

Am Samstag, 10 Uhr, ging es los. Es gab eine Light–Strecke, die zwölf Stunden dauerte, und die große Strecke über 24 Stunden. Letztere wählte Arndt aus: „Mein Ziel war es, an diesem Tag insgesamt 160 Kilometer zu schaffen“, so Arndt. Nicht gerade ein gemütlicher Spazierengehen.

Vorfreude ja, Aufregung nein

Auch Tage später fühlt Arndt immer noch den Kick, den das Warten im vorderen Startfeld für ihn ausgelöst hat: „Ich unterhielt mich mit den Elitewanderern, die vorne am Start waren und wir redeten über unsere Zielkilometer. Ich konnte kaum erwarten, loszulaufen.“ Freude pur sei das gewesen.

Aufregung lag ihm dabei fern: „In dem Bewusstsein, dass ich top vorbereitet bin, war ich absolut tiefenentspannt und hatte echt Bock auf die Challenge.“ Die Initialzündung für seine Wanderleidenschaft liege nun schon zehn Jahre zurück, erzählt der 33–Jährige. Damals war er drei Tage lang mit seinem Onkel den Nordrandwanderweg auf der Schwäbischen Alb gegangen. „Ich habe dabei gemerkt, wie viel Spaß mir das Wandern macht“, erinnert sich Arndt.

Aufbautraining erst vor zwei Jahren begonnen

So richtig mit dem Aufbautraining und immer längeren Distanzen hat er jedoch erst vor zwei Jahren begonnen: „Es reizte mich einfach, die Distanzen immer mehr zu erhöhen und dann auch mal 50 Kilometer, mal auch noch mehr an einem Stück zu gehen.“

Zudem sei es auch ein tolles Mentaltraining. „Außerdem hat mir beim Wandern nichts weh getan“, sagt er lächelnd. Lediglich eine Knochenhautentzündung am Schienbein habe ihn für eine kurze Zeit zum Pausieren gezwungen. Seit November des vergangenen Jahres hat sich der Sales und Marketing–Manager eine berufliche Auszeit genommen: „So konnte ich mich fast voll auf das Lauftraining fokussieren.“

Eigene Taktik entwickelt

Nun also die große Herausforderung in Duisburg. Arndt hatte während seiner vielen Läufe allmählich eine Taktik entwickelt. „Nicht zu schnell laufen, reichlich Zucker zuführen und regelmäßig trinken“, lautet seine selbst gesteckte Devise.

Auf dem acht Kilometer langen Rundparcours um den Duisburger Landschaftspark, einer umgestalteten ehemaligen Industriebrache, konnte er seine Taktik perfekt umsetzen. „Wenn man eine Strecke immer wieder läuft, kann man das eigene Timing viel besser kalkulieren und hat immer die Konkurrenz im Blick“, resümiert der Sportler.

Persönliches Etappenziel um Mitternacht geschafft

Das Wetter spielte mit, tagsüber war es warm und abends angenehm kühl. „Es war schon ein faszinierendes Erlebnis in den Nachtstunden die toll beleuchteten Hochöfen zu sehen“, schwärmt Arndt.

Um Mitternacht hatte er sein persönlich gesetztes Etappenziel von 100 Kilometer geschafft. „Jetzt wusste ich, dass ich in den nächsten zehn Stunden auch noch die 60 Kilometer schaffen will und so richtig durchballern muss“, erzählt Arndt.

Dabei habe sich seine Strategie des kontinuierlichen Laufens, Trinkens und Essens bezahlt gemacht. „Viele sind gleich von Anfang an zu schnell gelaufen, die konnten dann irgendwann nicht mehr.“

Um 4 Uhr morgens den Drittplatzierten überholt

Gegen 4 Uhr morgens hatte er dann den bis dahin Drittplatzierten überholt. „Da wusste ich, dass ich jetzt die verbleibenden sechs Stunden voll durchziehen muss und mir keine Pause gönnen darf.“ Innerlich habe er sich gesagt: „Den Platz gebe ich nicht mehr auf!“

Gedacht, getan: Als Dritter ging Tobias Arndt mit 160 gewanderten Kilometern hinter Andreas Hundhammer (165 Kilometer) und dem Favoriten Jannik Gießen mit 186 Kilometern ins Ziel. „Es war ein unglaubliches High–Gefühl, ein echter Flow, durch den sich alle Strapazen scheinbar in Luft aufgelöst haben.“

Mental high, körperlich etwas erschöpft

Doch wie fühlt man sich nach all den realen Strapazen am Tag danach: „Eigentlich immer noch im mentalen High, obwohl sich körperlich schon auch die Muskulatur meldet“, resümiert Arndt einen Tag nach vollbrachter Leistung.

Und er hat schon weitere Herausforderungen im Visier, die allerdings nun mehr im Ultratraillauf und nicht mehr im Ultrawandern liegen. So will er im kommenden Jahr die Nord–Süd–Route von Garmisch nach Sylt wandern.

Und der Eiger–Traillauf steht auf seiner Wunschliste: 50 Kilometer mit 3100 Höhenmetern. „Wenn ich das geschafft habe, möchte ich mich für den UMTB (Ultra Trail Mont Blanc) qualifizieren, bei dem man 170 Kilometer mit zehtausend Höhenmetern läuft „, referiert Arndt. Das sei einfach das Rennen schlechthin.