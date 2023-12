Guido Wolf schwingt den rotarischen Auktionshammer

Äußerst zufrieden war die Präsidentin des RC Hohenkarpfen-Tuttlingen, Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck, mit dem Ergebnis der „Auktion der unbezahlbaren Gelegenheiten“. Insgesamt konnte der Club 12 Stifter dafür gewinnen, eine einmalige, exklusive Gelegenheit zur Versteigerung anzubieten. Diese Chance wollten sich die Gäste nicht entgehen lassen und beteiligten sich eifrig an der Auktion. Nach ihrer Begrüßung übergab Präsidentin Ehrmann-Schindlbeck den Auktionshammer an Guido Wolf, MdL, der bereits bei der ersten Auktion dieser Art vor acht Jahren das Amt des Auktionators übernommen hatte und es wieder mühelos schaffte, die richtige Atmosphäre für den wohltätigen Kampf um den Zuschlag herzustellen. Witzig und charmant stellte er die Gelegenheiten vor, pries die Vorzüge und gab sich erst zufrieden, wenn die Gebote entsprechende Höhen erreichten. Besondere Freude hatte er dabei, wenn es ihm gelang, die Gelegenheiten noch zu erweitern. Da viele der „Gelegenheitsanbieter“ vor Ort waren, wurden so bei der Versteigerung noch ein paar Extras wie z. B. Wein oder Essen spontan hinzugefügt. Die gute Laune des Auktionators übertrug sich auf die Bieter, die in Bieterwettkämpfen die Preise nach oben trieben. So kamen ein Spaziergang mit Graf Bodman, eine Privatlesung des Schriftstellers A. Stadler, Atelierbesuch bei J. Knubben, eine Kleinplastik von R. Martin, Führungen durch die Bäckerei Schneckenburger und die Hirschbrauerei Wurmlingen mit den jeweiligen Inhabern, Führung inkl. Brille vom Optikhaus Ströble, Führung in der St. Gallus-Kirche mit Pfr. Grotz, Papierschöpfen mit Hans-Ulrich Plener, Führung entlang der Nendinger Allee mit „Baumflüsterer“ A. Schwab, ein Flug plus Ausfahrt mit Oldtimern (A. Gibson, M. Storz) sowie eine Besichtigung von Schloss Bronnen mit J. Bickel unter den Hammer. Alles einmalige, exklusive Gelegenheiten, die die Stifter für die gute Sache unentgeltlich zur Verfügung gestellt hatten.

Am Ende waren alle zufrieden: Guido Wolf, der seine Stimme nicht schonte und ein tolles, fast fünfstelliges Ergebnis für den Club erzielte. Die erfolgreichen Bieter, die sich nun darauf freuen können, Einmaliges zu erleben. Die Stifter, die mit ihren Angeboten den Abend erst möglich machten. Und nicht zuletzt der RC Hohenkarpfen-Tuttlingen, der damit Sozialprojekte finanziell unterstützt (https://hohenkarpfen-tuttlingen.rotary.de).