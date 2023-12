Günther Hussal für 50-jähriges Musizieren geehrt

Beim diesjährigen Jahreskonzert des Musikvereins Wehingen in der Schlossberghalle durfte die 1. Vorsitzende Andrea Steiner mehrere Mitglieder zu ihrem Jubiläum ehren.

Dabei erhielt Vanessa Münch am Saxofon die Ehrennadel in Bronze für zehnjähriges aktives Musizieren. Claudia Grüble, im Querflöten-Register daheim und zudem im Ausschuss und als Jugendleiterin tätig, erhielt die Ehrennadel in Gold für ihre 30-jährige Mitgliedschaft.

Als Höhepunkt durfte der an der Trompete aktive Günther Hussal sogar die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50-jähriges aktives Musizieren erhalten. Günther Hussal war über 30 Jahre lang im Ausschuss tätig, davon allein zwölf Jahre als 2. Vorsitzender. Zudem kümmert er sich als Zeugwart um die Belange der Musiker.

Die Ehrungen und die Verlesung der Urkunden übernahm seitens des Kreisverbandes der stellvertretende Verbandsdirigent Oliver Helbich.