Gruppenleiterkurs steht in den Startlöchern

Jugendgruppen zu leiten und damit eine erste führende Rolle im Jugendverband in der Gemeinde zu übernehmen ist meist gar nicht so leicht. Es erfordert Wissen über Gruppendynamik und Kenntnisse zur Umsetzung von Methoden. Diese können beim Gruppenleiterkurs der Dekanate Tuttlingen-Spaichingen und Balingen erworben werden.

Damit der Kurs auch zeitlich gut für die Teilnehmer machbar ist, wurden die Inhalte neu geordnet und zusammengestellt. Dafür trafen sich die Teamer des Kurses vom 27. bis 29. Oktober der Burg Wildenstein. Neben Teambuilding Aufgaben wurde auch gemeinsam beraten, welche Einheiten es braucht, damit Jugendliche bestens für die Tätigkeit als Gruppenleiter vorbereitet werden. Der Kurs kann binnen drei Monaten abgeschlossen werden und berechtigt alle Teilnehmenden zur Beantragung der Jugendleitercard (Juleica).

Gestartet wird mit dem Grundkurs vom 2. bis 6. Januar 2024 in der Jugendbegegnungsstätte in Königsheim. Es folgt ein Aufbauwochenende vom 23. bis 25. Februar 2024 auf der Burg Wildenstein und ein weiteres Aufbauwochenende inkl. Zertifikatsübergabe vom 15. bis 17. März 2024, ebenfalls auf der Burg Wildenstein. Eine Teilnahme an allen Teilen ist zum erfolgreichen Abschluss des Kurses erforderlich.

Neben Inhalten zur Gruppendynamik, Rechte und Pflichten in der Kinder- und Jugendarbeit, Aufbau und Durchführungen von Gruppenstunden, stehen im ersten Kursteil auch die persönlichen Fähigkeiten der Teilnehmer im Mittelpunkt. In den Aufbaukursen wird der Schwerpunkt bei der Lebenswelt von Kindern- und Jugendlichen, Geschlechterrollen, Glaube und Spiritualität und in der Planung von Veranstaltungen liegen.

Anmeldungen sind noch bis zum 8. Dezember über die Homepage https://tuttlingen-spaichingen.bdkj.info/kurspaket möglich. Das Vorbereitungsteam freut sich schon auf einen gelungene Ausbildung neuer Gruppenleiter.