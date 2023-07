Grundschule ungeschlagen Landesvizemeister

Am Mittwoch, 19. Juli, fand das diesjährige Landesfinale in Sinsheim im Grundschul–Cup „Jugend trainiert für Olympia“ der Mädchen statt. Dort trafen sich die acht qualifizierten RB–Meister aller Regierungsbezirke aus ganz Baden–Württemberg, um den diesjährigen Landesmeister auszumachen.

Der Turniermodus sah vor, in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften zu starten, von denen jeweils die ersten beiden eine Runde weiter kamen. Die Mädchen der GS Seitingen–Oberflacht trafen in ihrer Gruppe auf die Teams aus Weinheim, Tübingen und Stuttgart. Mit gehörigem Respekt vor den großen Namen ging es dann im Fünf gegen Fünf und einer dreizehnminütigen Spielzeit in die Partien.

Wie schon beim Turnier davor legten unsere Mädchen los wie die Feuerwehr. Es wurde vom Anpfiff an kombiniert, gedribbelt, gepasst, geschossen und um jeden verlorenen Ball gekämpft, sodass weder Weinheim (2:1), noch Tübingen (3:0) und genauso wenig das Team aus Stuttgart (4:0!) uns auf dem Weg in die nächste Runde aufhalten konnten. So standen wir nach drei Gruppenspielen, neun Punkten und einem Torverhältnis von 9:1 als souveräner Gruppensieger fest.

Motiviert vom bisherigen Erfolg ging es eine Runde weiter in die neue entscheidende Gruppe, in der nun der Landesmeistertitel ausgespielt wurde. Nun hob sich das fußballerische Niveau noch einmal und die Spiele dieser Gruppe konnten kaum an Spannung überboten werden, denn es wurde unter anderem fast ein 0:3 Rückstand noch zu einem Sieg gedreht. Die Teams der neuen Gruppenmitstreiter kamen nun aus Muggensturm (3:3), Kirchzarten (4:2) und erneut Weinheim (3:3).

Am Ende erreichten unsere Mädchen als einziges Team ohne Niederlage den zweiten Platz im Landesfinale. Herzlichen Glückwunsch! Was für eine großartige Leistung! Eine kleine Schule mischt in Baden–Württemberg souverän mit und trumpft groß auf. #wirsindstolzaufeuch.