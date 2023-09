Meine Heimat

Grundschule Reichenbach

Reichenbach / Lesedauer: 1 min

Am vergangenen Freitag wurden die neuen Erstklässler in der Grundschule Reichenbach aufgenommen. Nach einem Begrüßungsgottesdienst fanden sich die Kinder und ihre Gäste in der Schule ein, wo die ABC-Schützen ihre erste Unterrichtsstunde erlebten.