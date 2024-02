Großes Ringtreffen in Lauterbach

Über das Wochenende vom 26.bis 28.Januar herrschte im Luftkurort Lauterbach der närrische Ausnahmezustand. Im „Narrendorf“ mit den vielen Besenwirtschaften ging es besonders lustig zu. Über 3500 Narren und Musiker aus den 23 Ringzünften und neun weitere Gastzünfte feierten das 75-jährige Jubiläum der Heimatzunft Lauterbach verbunden mit dem 53. Ringtreffen des Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg (NFRSBH) mit Sitz in Spaichingen. Hauptsächlich am Sonntag war im „Narrendorf“ fast kein Durchkommen mehr. Es wuselte geradezu vor lauter Narren und Musiker, die sich für den großen Umzug rüsteten und das Schönste war, dass auch der Himmel eine Freude an dem lustigen Treiben hatte und die Sonne sandte.

Dies war bestimmt auf die frühmorgens stattgefundene „Messe für die Narren“ als erster Tageshöhepunkt, mit Dekan Rüdiger Kocholl und Pfarrer Richard Schitterer zurückzuführen. Mit vielen gereimten Worten zur Einführung, Predigt und auch zwischen den einzelnen Gottesdienstteilen nahm er die Kirchenbesucher mit. Er beendete die Feier dann „zu End ist des Gottesdienstes Stund, jetzt ganget no und bleibet g’sund“. Zum Brezelsegen mit „hoorig, hoorig isch dia Katz“ erklang non stop der Narrenmarsch auf dem Kirchplatz.

Beim anschließenden Zunftmeisterempfang begrüßten Rolf Buchholz und Ringpräsident Kurt Szofer mit Schirmherr Jürgen Leichtle die Zünftevertreter. Präsident Szofer machte zudem einen kleinen Rückblick über die 75 Jahre Fasnetsgeschichte des Gastgebers NZ Lauterbach.

Das sechste Ringtreffen habe bereits 1973 in Lauterbach stattgefunden, nachdem die Zunft bereits von 1967 bis 1982 Mitglied des Ringes war. „Wir haben uns sehr über die erneute Mitgliedschaft in unserem Ring ab 2016 gefreut. Mit dem nationalen immateriellen der deutschen Unesco-Kommission wurde die NZ Lauterbach 2023 ausgezeichnet“ sprach Kurt Szofer. Das große Gastgeschenk des NFRSBH wurde von Richard Braun und Ralf Schräpel an Präsident Rolf Buchholz übergeben.

Mit der Verleihung der goldenen Ehrennadel des Narrenringes an Rolf Buchholz würdigte Kurt Szofer die jahrelange Zunfttätigkeit und besonders die Arbeit für das 53. Ringtreffen.

Fast dreieinhalb Stunden dauerte dann der farbenprächtige Umzug, der Tausende Besucher nach Lauterbach lockte. Mit Fachwissen moderierten Ringpräsident Kurt Szofer und sein Vize Thomas Freund den Umzug. Hinterher herrschte im Narrendorf buntes närrisches Treiben.