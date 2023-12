Großeltern zu Besuch im Kindergarten St. Franziskus

Die Kinder luden ihre Großeltern zu einem adventlichen Nachmittag in ihre Gruppe ein. Jede der sechs Gruppen feierte an einem anderen Nachmittag. Voller Vorfreude gestalteten die Kinder die Einladungen und freuten sich sehr auf den Besuch ihrer Großeltern.

An diesem Nachmittag zeigten die Kinder stolz ihren Gruppenraum, schauten gemeinsam mit den Großeltern ihr Portfolio an, spielten mit ihnen am Tisch und bastelten gemeinsam eine adventliche Tischdekoration.

Im Stuhlkreis sang man gemeinsam Lieder, machte Fingerspiele und Kreisspiele. Viele Großeltern erinnerten sich dabei an ihre Kindheit. Alle hatten sehr viel Spaß dabei.

Im Anschluss stärkten sich alle bei einem gemütlichen Beisammensein mit leckerem Kuchen, Kaffee und Kaltgetränken.

Mit dem Lied „Ich hab‘ was ich zum Leben brauch‘ und eine Oma …einen Opa hab‘ ich auch…“ endete ein rundum gelungener Nachmittag.

Sehr erfreulich war, dass so viele Omas und Opas sich die Zeit genommen haben und der Einladung gefolgt sind um diesen Nachmittag mit ihren Enkeln im Kindergarten zu verbringen. Alle hatten großen Spaß und es war für beide Seiten ein sehr schönes Erlebnis.