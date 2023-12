Gospelkonzert der Extraklasse

Am Sonntag, 7. Januar 2024, um 18 Uhr lädt die Evangelische Kirchengemeinde wieder zu einem unvergesslichen Gospelkonzert mit Tracey Jane Campbell ein. Für die aus London stammende Sängerin ist es nicht der erste Besuch in Aldingen. Bereits in früheren Jahren begeisterte sie mit ihrer einzigartigen Stimme. Das Konzert in der Aldinger Mauritiuskirche verspricht mit mitreißenden Songs und berührenden Balladen eine Atmosphäre, die für Gänsehautmomente sorgt.

Tracey Jane Campbell ist auf Bühnen in ganz Europa zu Hause. Dabei teilte sie die Bühne mit Musikgrößen wie Elton John, Mariah Carey, Barbra Streisand, Westlife und Secret Garden.

Die Künstlerin begeisterte bei bedeutenden Events wie dem Weltjugendtag im Vatikan, der Weltausstellungseröffnung in China und sogar bei der Royalen Hochzeit 2018 in Großbritannien mit ihrer mitreißenden Performance. Ihre charmante Ausstrahlung und ihre Energie ziehen das Publikum in den Bann und machen jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis.

Tickets für dieses Gospel-Highlight sind im Vorverkauf für Erwachsene zum Preis von 17 Euro (Abendkasse 20 Euro) und Schüler im Alter von 6 bis 17 Jahren für sechs Euro (Abendkasse acht Euro) erhältlich. Kinder unter seches Jahren haben freien Eintritt. Der Vorverkauf erfolgt in der Buchhandlung KALEO in Aldingen und im evangelischen Pfarrbüro in Aldingen. Kartenreservierungen sind telefonisch unter der Karten-Hotline 07147/2089976 möglich.