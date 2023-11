Gosheimer Theatergruppe begeistert zahlreiches Publikum

Theater, Theater, der Vorhang geht auf … und das schon bereits zum 39. Mal bei der Theatergruppe des Sportvereins Gosheim.

Auch in diesem Jahr führte die Truppe von Spielleiter Herbert Spitzl, mit perfekt besetzten Rollen, ein großartig inszeniertes Lustspiel in drei Akten auf.

Die Generalprobe nutzte die Gemeinde Gosheim, um die Senioren zu Kaffee und Kuchen einzuladen, die erfreulicherweise zahlreich den Weg in die Halle fanden. Auch die beiden Abendveranstaltungen waren jeweils gut besucht und die Schauspieler durften verdienterweise zweimal vor einer vollen Halle spielen.

Die drei Tanten ABC - Alma (Linda Wochner) - Berta (Conny Stockhammer) - Christa (Bärbel Marquart) erwarten sehnlichst ihren Neffen Timo (Steffen Digeser), der zum Entsetzen der Dreien seine Freundin Heike (Kirsten Hermle) mitbringt. Doch schnell wird klar, dass der Urlaub nicht so entspannt wird wie erwartet, denn sowohl Dorfpolizist Hans Schnurr (Christoph Gehring), also auch die Nachbarin (Katharina Mayer), die ihre Nase in alle Angelegenheiten steckt, bringen Schwung in das Haus der fürsorglichen Tanten. Völlig unverhofft sind auch die ledigen Nachbarn Max Maier (Christian Vogt) und Fritz (Hering) involviert und als es im Dorf zu einem Banküberfall kommt, nimmt das Drama seinen Lauf. Als dann auch noch Paul Baum (Matthias Hermle) ins Haus kommt, wird das Chaos durch eine Verkettung vieler immer größer.

Die gelungene Mischung aus passenden Schauspielern und einem geeigneten Stück lockte ein großes Publikum an und strapazierte dessen Lachmuskeln enorm, durch die intensive Probenzeit hatten die beiden Souffleusen, Alexandra Weiß und Erika Grimm, kaum etwas zu tun.

Den wohl emotionalsten Moment gab es nach der Aufführung, als Frank Wochner und Simone Grimme zwei Ehrungen durchführen durften. Linda Wochner wurde für 13 Jahre geehrt und war damit schon in unterschiedlichsten Rollen bei einem Drittel aller Auftritte mit dabei.

Anschließend wurde Bärbel Marquart für unglaubliche 30 Jahre auf der Bühne geehrt und mit einigen Anekdoten, sowie einem Bilder-Rückblick der kompletten Zeit und lautstarkem Applaus gebührend gefeiert.

Wer sich dieses amüsante Lustspiel noch oder nochmal ansehen will, der hat am 26. November die Chance dazu. Dort gastiert die Theatergruppe wieder in Bubsheim, wo um 17.30 Uhr der Vorhang aufgeht, der Einlass ist ab 16.30 Uhr.