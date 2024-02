Die Halle wird abgedunkelt, schaurige Laute sind zu hören und zig Hexen laufen durch die Reihen Richtung Bühne, wo bereits roter Rauch emporsteigt - Zeit für den Hexentanz. Viele im Saal haben dieses Schauspiel schon zig Mal erlebt und doch ist immer wieder Gänsehaut-Feeling angesagt, wenn der Zunftabend in Gosheim beginnt.

Piraten, Matrosen und Angler

In diesem Jahr stand er unter Motto „Verrückt nach Meer“. Was sich das närrische Volk darunter vorstellte, zeigte sich in zahlreichen Kapitänen, Piraten, Matrosen und Anglern. Die passend dazu dekorierte Halle ließ den Wohlfühlfaktor in die Höhe steigen.

Nach dem traditionellen Einmarsch vom Gausrat, Gaus und Gertrudis, Gosheims „Prinzenpaar“, dem Narren- und Hexentanz, startete das Programm, von dem in der Halle behauptet wurde, dass es eines der besten der letzten Jahre gewesen sei.

Dass die Narrenzunft eine Vielzahl von talentierten Tänzerinnen und Tänzern in ihren Reihen hat, ob Kinder oder Jugendlicher, ob Frauen oder Männer, das wurde spätestens an diesem Abend klar.

Zahlreiche Auftritte

Originelle und stimmige Kostüme, mal witzige, mal anspruchsvolle Choreografien und eine passende Liedauswahl machten die Auftritte zum Genuss. Die Dance Crew, die Wild Boys, das Männerballett Schenkelquäler, die Eleven Diamonds und die G-G-Girls begeisterten und erhielten viel Applaus.

Während der Gaus in seiner Rede darüber grübelte, ob wohl Dürbheim oder Gosheim die schöneren Frauen hat, war es ihm bei den Männern gleich klar: die sind in Gosheim zu Hause. Dagegen mussten Katharina und Dominik Mayer in ihrer Büttenrede nicht lange darüber nachdenken, ob Gosheim oder Wehingen die schönere Ortsmitte hat: leider Wehingen.

Dorfgeschwätz auf dem Traumschiff

Beim Dorfgschwätz auf dem Traumschiff wurde manche Schusseligkeit offengelegt. Wie die der zwei Freundinnen, die sich im Datum vertan hatten und darum anstatt bei den Harley Days beim Schlagermove in Hamburg gelandet waren.

Zunftmeister Johannes Landolt präsentierte den Klassiker „Wer bin ich“. Bis das Bild der Person erschien, gab es mehrere Hinweise wie beispielsweise „Wer backt nachts ihre Kuchen?“ - Bärbel Marquart; oder „Wer war gerüchteweise ein guter Fußballer aber für den SV Gosheim hat es nie gereicht?“ - Bürgermeister André Kielack.

Im Jurabad-Spa

Die Spitzbuaba vo dr Alb nahmen die Zuschauer mit auf einen Tag im Jurabad-Spa. Nicht nur optisch gab es viel zu lachen, („Ehefrau“ Lars Pieper im Badeanzug), auch die Zwiegespräche mit ihrem „Ehemann“ Marvin Mayer, im breitesten schwäbisch, waren ein Genuss. Wie eine Sitzung des Gausrats aussehen könnte, dies stellte das GoMi treffend nach und strapazierte damit die Lachmuskeln aufs äußerste.

Mit viel Witz(en) führt Mike Scherm durchs Programm und sang sich am Ende zusammen mit Rainer Mauthe gefühlvoll in die Schwaben- beziehungsweise Gosheimer Seele. Doch der beste Zunftabend kann nur gelingen, wenn einer die Fäden in den Händen hält, und das war Christian „Blitze“ Vogt an diesem Abend sehr gut gelungen.