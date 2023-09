Beim Weinfest des Musikvereins Gosheim am 20. bis 22. Oktober wird als Höhepunkt die tschechische Blasmusik–Kapelle Mistříňanka auftreten. Doch was verschlägt eine mährische Band auf den fernen Heuberg?

Wie kam es zu Ihrem Auftritt in Gosheim? Wie haben Sie den Musikverein Gosheim kennen gelernt?

Jedes Jahr geht die Band Mistříňanka auf Tour, um Konzerte in ganz Europa in Regionen zu geben, in denen die Menschen Volksmusik lieben. Auf die gleiche Weise sind wir auch an den Musikverein Gosheim herangetreten. Ich war mit dem damaligen Vorsitzenden Bruno Weber seit April 2019 in Kontakt und bin auch mit dem jetzigen Vorstand Michael Stier in Kontakt. Am 17. Oktober 2021 haben wir bereits einen Vertrag für das Konzert 21. Oktober 2023 unterzeichnet.

Ich nutze das heutige Interview und schicke eine Kontaktadresse für alle Fans unserer Band: [email protected]

Hatten Sie zuvor jemals von Gosheim und einer Region namens „Heuberg“ gehört?

Ja, Ihre Region ist uns bekannt und wir sind bereits in der Vergangenheit in der Gegend aufgetreten.

Mit wie vielen Leuten kommen Sie nach Gosheim?

Unser festes Team besteht aus 20 Mitgliedern, 15 Musikern, zwei Sängern, zwei Sängerinnen und einen Tontechniker. Bis auf wenige Ausnahmen verwenden wir immer nur unser hochwertiges Soundsystem.

Was für eine Art Musik macht Mistříňanka?

Unser musikalisches Ziel ist ganz einfach. Wir bemühen uns, Träger der klassischen original mährischen Blaskapelle zu sein. Diese Tradition pflegen und verbreiten wir seit 1967.

Was zeichnet die südmährische Blasmusik aus?

Die mährische Blasmusik strebt nach einem lebendigen und unverwechselbaren Ausdruck, der sich in vielen Rhythmen ausdrückt.

Sind sich die mährische und die deutsche Volksmusik sehr ähnlich oder sehen Sie Unterschiede?

Die mährische und die deutsche Volksmusik sind sich sehr ähnlich und unterscheiden sich nur in Melodie und Musikstil.

In Deutschland gilt „Volksmusik“ oft als altmodisch, sogar reaktionär, bieder, wenig anspruchsvoll — wie ist das Image in Tschechien?

Natürlich hat jede Musikrichtung ihren Freundeskreis. Ich kenne keine altmodische, biedere oder anspruchsvolle Musik. Musik als solche ist entweder gut oder schlecht.

Geben Sie in der Gegend noch andere Konzerte? Werden Sie noch Sightseeing machen?

Kürzlich, am 19. August, haben wir ein Konzert in toller Atmosphäre in Eutenhausen im bayerischen Oberschwaben gegeben. Wir freuen uns immer auf Ihre Region. Tolles Publikum, voller Saal, tolle Atmosphäre, tolle Gastfreundschaft. In einem solchen Umfeld muss jede Band ihr Bestes geben und wir freuen uns sehr auf dieses Event am 21. Oktober in Gosheim. Wir laden alle Fans der Blasmusik ein, wir freuen uns auf Sie .....

Direkt nach dem Konzert müssen wir wieder nach Hause, denn am Sonntagnachmittag haben wir ein weiteres Konzert in Tschechien. Wir können also nicht bei Ihnen bleiben und Ihre schönen Orte sehen. Vielleicht ein anderes Mal ...