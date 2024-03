Die Gosheimer Maschinenfabrik Berthold Hermle AG erzielte im Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebnis und entwickelte sich insgesamt etwas besser als erwartet. Der Konzernumsatz des Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialisten stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund zwölf Prozent auf gut 532 Millionen Euro (Vorjahr 474 Millionen Euro). Das ergibt die aktuelle Pressemitteilung des Vorstands.

Hauseigene Komponenten sind erfolgreich

Zuwächse verzeichnete Hermle sowohl im In- als auch im Ausland. Besonders erfolgreich sei das Geschäft mit Hermle-Automationslösungen verlaufen, die mit unternehmenseigenen Digitalisierungskomponenten ausgestattet sind.

Das Betriebsergebnis (EBIT) habe nach vorläufigen Berechnungen konzernweit leicht überproportional zum Umsatz auf über 115 Millionen Euro zugenommen (Vorjahr 100 Millionen Euro). „Hermle profitierte von einer dank der verbesserten Lieferkettensituation nochmals etwas gestiegenen Auslastung und einer stabilen Preisqualität.“

Aktionäre können sich freuen

Auf Basis des erneut sehr zufriedenstellenden Verlaufs habe der Vorstand dem Aufsichtsrat am Mittwoch empfohlen, der Hauptversammlung am 3. Juli für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividendenerhöhung vorzuschlagen: Die Aktionäre sollen eine unveränderte Basisdividende von 0,80 Euro je Stamm- und 0,85 Euro je Vorzugsaktie sowie einen höheren Bonus von jeweils 14,20 Euro je Aktie (Vorjahr 10,20 Euro) erhalten.

Daraus ergebe sich je Vorzugsaktie eine Ausschüttung von 15,05 Euro (Vorjahr 11,05 Euro). Im Anschluss an die Dividendenzahlung soll es für die Hermle-Beschäftigten im Inland wieder eine an der Ausschüttung orientierte Prämie geben.

Gute Auftragslage

Ursächlich für die etwas über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Ergebniswerte 2023 sei die überraschend lang anhaltende gute Nachfrage zu Jahresbeginn gewesen, so die Pressemitteilung. Erst ab Mai sei es zur prognostizierten Abschwächung gekommen, sodass der Auftragseingang des Hermle-Konzerns im Gesamtjahr um rund sieben Prozent auf rund 495 Millionen Euro abgenommen habe (Vorjahr 534 Millionen Euro).

Der Auftragsbestand habe Ende 2023 bei rund 130 Millionen Euro gelegen; der hohe Vorjahreswert von 168 Millionen Euro habe teilweise aus Umsatzverschiebungen aufgrund von Lieferkettenstörungen resultiert. „Hermle startete also mit einem noch ordentlichen Bestellniveau in das laufende Geschäftsjahr.“ In den ersten Wochen 2024 habe sich die Nachfrage allerdings erwartungsgemäß weiter abgeschwächt. Die künftige Entwicklung sei schwer einzuschätzen.