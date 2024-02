Seit dem 1. Februar hat die Hängepartie der ehemaligen Traditionsfirma „Alois Grimm“ in Gosheim ein Ende gefunden. Der Zerspanungsspezialist Orca aus Villingen-Schwenningen hat das operative Geschäft voll übernommen. Die offizielle neue Firmung lautet nun L.-Schaible GmbH & Co KG-Werk Gosheim.

Verunsicherte Belegschaft

Und die gute Nachricht, welche die verunsicherte Belegschaft beruhigen dürfte, kommt aus der Chefetage des neuen Besitzers, dass keine groß angelegte Kündigung der knapp 200 Arbeitsplätze erfolgen soll. Im Gegenteil, man ist in der Orca-Geschäftsleitung froh darüber, dass man auf viele qualifizierte Fachkräfte aus dem Gosheimer Unternehmen zurückgreifen kann.

Man steht bekanntlich auf zwei Beinen besser, als auf nur einem. Stefan Ballier

„Es besteht also kein Grund zur Besorgnis, oder Anlass für einen Sozialplan“, deutet das Vorstandsmitglied Stefan Ballier an.

Betrieb wieder zum Erfolg führen

Ziel sei es nämlich, den Betrieb in der Brücklestraße mit seinen guten Produkten und seinem Knowhow mithilfe der treuen Kundschaft wieder zum Erfolg zu führen. Die Orca-Gruppe sehe nämlich die große Erfahrung - vom insolventen Betrieb in der Verzahnung von Präzisionsteilen - als gute Ergänzung zum eigenen Fertigungsbereich an. „Man steht bekanntlich auf zwei Beinen besser, als auf nur einem“, sagt Ballier.

Dass es aber zu gewissen Korrekturen in nächster Zukunft kommen wird, dürfte sicher sein, „denn sonst würde sich ja an der bisherigen Situation nichts ändern,“ so der Unternehmenssprecher. Zunächst wird man also sichten, was man im angeschlagenen Betrieb besser machen kann.

Es wird Veränderungen geben

Danach werde es bestimmt gewisse Veränderungen geben. Das Gerücht, wonach gewisse Abteilungen wie die Verzahnungs- und Schleiftechnik in den Schwarzwald-Baar-Kreis verlagert werden sollen, kann Ballier nicht bestätigen. Natürlich werde man in der Firmenleitung analysieren, was man am jeweiligen Standort am besten herstellen kann.

Jedenfalls sei momentan kein Umzug geplant, was aber organisatorische Veränderungen nicht ausschließen werde.

Die Belegschaft mitnehmen

Bei allen anstehenden Maßnahmen werde man immer frühzeitig die Belegschaft informieren und auch mitnehmen, denn wichtigste Leitlinie der Gruppe sei offene Kommunikation und Flexibilität. Das eher zufällig entstandene Wappentier „Orca“ symbolisiere und verkörpere ein gutes soziales Gruppenverhalten. So wie die Schwertwale sich gegenseitig unterstützen, versuche man im Firmenverbund nachzuahmen.

Wie bereits berichtet wurde, kam der große Einbruch bei der Grimm AG im ersten Coronajahr vor vier Jahren, als die in Schieflage geratene AG einen Verlust von rund einer Million verzeichnen musste. Nach einer gewissen kleinen Erholungsphase wurde jedoch am 9. Februar 2023 durch den Beschluss des Amtsgerichts Rottweil ein vorläufiger Sachwalter bestellt und die vorläufige Eigenverwaltung, mit dem Ziel, den Betrieb zu erhalten, angeordnet.