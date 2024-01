Die Losfee hat es mit den Zuschauern beim 11. SVG-Cup in Gosheim gut gemeint. Denn schon die Vorrunde am Samstag, 6. Januar, verspricht einiges an Spannung. Auf eine andere Zusammenstellung der Gruppen hätten wahrscheinlich die Teams des FV 08 Rottweil, des FSV Denkingen und von Gastgeber SG Gosheim/Wehingen gehofft.

Die Vorrunden-Staffel D hat es in sich. Mit Bezirksligist FV 08 Rottweil, der zwei Mannschaften für das Turnier gemeldet hat, Liga-Konkurrent FSV Denkingen und Ausrichter Gosheim/Wehingen (Kreisliga A) treffen am Samstag ab 14.30 Uhr gleich drei Schwergewichte des Wettbewerbs am ersten Turniertag aufeinander. Rottweil gewann das Turnier von 2012 bis 2015 drei Mal und ist nach längerer Pause wieder dabei. Denkingen und Gosheim/Wehingen standen sich im Vorjahr im Spiel um Platz drei (3:1) gegenüber.

Ein Qualifikationsspiel nach dem Ende der Gruppenspiele zwischen den jeweiligen Gruppendritten könnte dem Favoritentrio das vorzeitige Aus ersparen. Falls nicht die TSG Margrethausen (Kreisliga A) einen der vorderen Plätze in der Gruppe C für sich beansprucht. Ein Selbstläufer wird das Bonusspiel zum Finaltag (Sonntag ab 14.30 Uhr) aber nicht. Auch die zeitgleich spielende Gruppe C ist mit Bezirksligist FV 08 Rottweil und den A-Ligisten SC Wellendingen und SpVgg Oberndorf stark und ausgeglichen besetzt. Etwas in der Außenseiterrolle ist der FC Rot-Weiß Reichenbach (Kreisliga B).

Am vermeintlich größten ist das Leistungsgefälle in der Gruppe A, die das Turnier am Samstag um 11.30 Uhr eröffnet. Landesligist SV Seedorf ist als ranghöchster Vertreter bei seiner Premiere in Gosheim gleich Favorit. Die A-Ligisten FSV Schwenningen und SV Spaichingen machen sich berechtigte Hoffnungen auf das Weiterkommen. Für eine Überraschung kann C-Ligist FC Göllsdorf sorgen. Ausgeglichen ist die Gruppe B mit FV Bratstvo Villingen (Kreisliga B), FC Suebia Rottweil, Fatihspor Spaichingen (beide Kreisliga A) und dem SV Rot Weiß Rottweil (Kreisliga C).

Klar ist bereits: Es wird einen neuen Sieger geben. Sowohl der FC 08 Villingen II als auch Finalgegner SpVgg Trossingen haben nicht für das Turnier gemeldet. Der FC RW Reichenbach hat neben Gastgeber Gosheim bisher alle Turniere mitgemacht. Der Sieger wird am Sonntag gegen 19 Uhr feststehen.

Das B-Juniorenturnier am Sonntagmorgen (ab 9 Uhr) erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Leider muss der Ausrichter zunehmend Vereinen absagen, da nur zwölf Teilnehmerplätze zur Verfügung stehen. Das kommt nicht von Ungefähr: Das Spielen mit der Rundumbande ist für die B-Jugendlichen in unserer Region doch etwas Besonderes. Mit dem SV Zimmern und der TSG Balingen nehmen zwei Vereine teil, die für ihre gute Jugendarbeit bekannt sind. Beide spielen in der hochklassigen Landesstaffel und gelten zu den Favoriten auf den Turniersieg. In der Gruppe B treffen mit dem SVZ, der TSG (U17) und der SG Dunningen/Seedorf gleich drei der höchstspielenden Teams aufeinander.

Titelverteidiger SG Aldingen hat es mit der Balinger U16, dem SC 04 Tuttlingen und der SG Dotternhausen/Schlichemtal in Gruppe A vom Papier her etwas leichter. Losglück hat die heimische SG Gosheim/Wehingen. In dieser Gruppe C müsste gegen den SV Wurmlingen, den FV Rot Weiß Ebingen und den SV Spaichingen das Weiterkommen machbar sein.