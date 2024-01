Noch eine halbe Stunde vor Beginn war es sehr ruhig in der Ortsmitte. Doch als die Kirchturmuhr 19 Uhr schlug, lösten sich die Befürchtungen der Narrenzunft in Luft auf, denn auf einen Schlag waren die Zuschauer da, um das närrische Jubiläum zu feiern.

Vor allem entlang der Hauptstraße hatten sich zahlreiche eingefunden, warm angezogen, um den frostigen Temperaturen zu trotzen. „Schön, dass ihr trotz der Kälte zu uns gekommen seid, um mit uns das 50-jährige Bestehen des Gosheimer Gaus-Narr zu feiern“, begrüßte Gausrat Dietmar Weiss die Gäste.

Er blickte auf die Geschichte der Narrenzunft zurück, auf die Entstehung des Weißnarrs und der zwei Jahre später entstandenen Hexe und stellte deren Häs vor.

Narrenbaum ist 26 Meter hoch

Alles spielte sich unter dem Narrenbaum mit seinem Kranz aus Narrenbändeln ab, von dem die Narrenzunft nicht ohne Stolz behauptet, dass er mit seinen mehr als 26 Metern der höchste in der Region sei.

Nach Narren- und Hexentanz, der wirkungsvoll mit Fackeln in Szene gesetzt wurde, startete der Nachtumzug mit der Narrenzunft aus Deilingen-Delkhofen, Locherhof und Wilflingen sowie den Hexen aus Sulgen, Dürbheim und Zepfenhahn.

Schwere Wahl zwischen Hexen- und Narrenhäs

Manch einem Gosheimer, der sowohl Narren- als auch Hexenhäs besitzt, fiel an diesem Abend die Entscheidung schwer, welches Häs er überziehen sollte.

Ein Nachtumzug, geradezu ideal für Hexen um Schabernack zu treiben und im Dunkeln manch einen zu erschrecken, die Haare mit Konfetti zu verstrubbeln, die Mütze zu klauen oder Stempel ins Gesicht zu drücken. Der rote Rauch und das bengalische Feuer der Gosheimer Hexen wirkte in der Dunkelheit noch viel imposanter als am Tage.

Umzug zieht auch am Altenheim vorbei

Der Umzug schlängelte sich vorbei am Altenheim, wo es zu rührigen Szenen kam, als die Hästräger die alten Leute mit einem kleinen Besuch am Fenster oder mit Winken bedachten. Dem Umzug folgte ein Festakt mit Brauchtumsvorführungen in der Jurahalle. Zunftmeister Johannes Landolt und Dietmar Weiss agierten als Moderatoren Duo und blickten dabei nochmals zurück.

Letztes Jahr waren am Fasnetsmontag, beim Narrensprung 250 Narren dabei. Wenn wir im Jubiläumsjahr diesen Rekord brechen würden, das wäre ein Traum. Johannes Landolt

Die Narrenzunft Gosheim besteht zwar schon seit 1928, kam aber Anfang der 70er Jahre fast zum Erliegen. So tat sich eine Interessengemeinschaft zusammen, um wieder eine Straßenfasnet nach schwäbisch alemannischem Vorbild zu etablieren. 1974 wurde die Zunft mit acht Ausschussmitgliedern neu gegründet.

Drei Fasnetspioniere wurden geehrt

Drei dieser Fasnetspioniere wurden am Abend besonders geehrt: Klaus Hermle, Anton Hermle und Herman Landolt. In einem Frage-Antwort-Spiel gaben die Gründungsväter manch Interessantes wie auch Amüsantes preis.

„Wir mussten aufs Geld schauen und haben darum die Schellen für das Narrenkleid, das damals stolze 1000 Mark kostete, selbst gemacht“, erzählt Klaus Hermle. Auf die Frage wie die Umzugsstrecke ausgewählt wurde, meinen die Drei lachend: an der Kirche wurde umgedreht, weil danach keine Wirtschaft mehr kam.

Zunft hofft auf Teilnehmerrekord beim Narrensprung

Nicht nur das Ständchen, das Deilingens Zunftmeister Björn Zielinski mit der ganzen Halle anstimmte „Wir sagen Dankeschön- 50 Jahre der Gaus-Narr“ sorgte für gute Stimmung, die Gosheimer Showtanz Neverland Dance Crew, der Gardetanz und die Showtanzgruppe der Narrenzunft Deilingen-Delkhofen sorgten für eine erfrischende Abwechslung und bereiteten dem Gaus-Narr eine gelungene Geburtstagsfeier.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt Zunftmeister Landolt am Ende. „Es kamen viele Narren und Hexen, mehr als angemeldet waren und das trotzt vieler anderer Veranstaltungen in der Region.“ Einen Wunsch hat er noch: „Letztes Jahr waren am Fasnetsmontag, beim Narrensprung 250 Narren dabei. Wenn wir im Jubiläumsjahr diesen Rekord brechen würden, das wäre ein Traum.“

Diesen Traum zu verwirklichen, dabei helfen auf jeden Fall Anton Hermle, Klaus Hermle und Hermann Landolt mit. Auch wenn sie altershalber schon länger nicht mehr als Narr unterwegs waren, so wollen sie am Fasnetsmontag nochmals in ihr 50 Jahre altes Narrenkleid schlüpfen und „de Zinke nab jucke“.