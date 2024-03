Sechs Kandidaten auf Liste der Freien Wähler in Gosheim

Die Nominierungsversammlung der Freien Wähler in Gosheim fand am 20. März statt. Folgende Kandidaten wurden laut Pressemitteilung der Freien Wähler nominiert: Christian Weber, Markus Weber, Wolfgang Hauser, Helmut Hermle, Veronika Hermle-Wehl, Wolfgang Domscheit (Im Foto von links, Foto: Freie Wähler). Die Liste besteht aus drei Mitgliedern des bestehenden Gremiums und drei weiteren Kandidaten die zum ersten Mal antreten. Die Kandidaten treten für die Gemeinderatswahlen am 9. Juni an.