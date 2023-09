Derzeit wird die komplette Glasfassade des Jurabades in Gosheim erneuert. Dies betrifft auch die Sauna. Während das Schwimmbad aber bereits seit 11. September wieder geöffnet hat und auch das Schulschwimmen wie gewohnt wieder stattfindet, dauert die Baumaßnahme in der Sauna noch an, die Schließung muss hier bis einschließlich 24. September verlängert werden. Dietmar Villing, Leiter des Amts für Bau und Technik, spricht von Problemen bei der Materialbeschaffung.

Eine energetische Katastrophe

„Die Glasfassade war über 30 Jahre alt, eine energetische Katastrophe“, sagt Villing. Die nun dreifach verglasten Fenster sollen für die Gemeinde eine wesentliche Energieeinsparung bringen und besonders im Winter dafür sorgen, dass die Scheiben nicht mehr beschlagen sind.

Die Lieferschwierigkeiten bei der Renovierung der Sauna ergaben sich am Schluss aber nicht etwa wegen der neuen Dreifachverglasung, sondern vor allem bei den Aluminiumprofilen.

Handwerker waren pünktlich

Die Handwerker, so Villingen, hätten wie geplant nach den Handwerkerferien am 21. August losgelegt und bauten in der ersten Woche zunächst die Schwimmbadfenster ein, machten dann in der zweiten Woche den Eingangsbereich und am Schluss war die Sauna dran, wo sich dann aber die genannten Verzögerungen ergaben.

Neben der großen Baumaßnahme mit den damit verbundenen Anschlussarbeiten gab es in diesem Jahr während der Sommerferienschließung außer den gewöhnlichen Reinigungsarbeiten aber keine weitere Baumaßnahme im Jurabad, lässt der Bauamtsleiter wissen.

Günstiger als erwartet

Villing zeigt sich erfreut darüber, dass die Sanierung in Höhe von rund 130.000 Euro um fast 100.00 Euro wesentlich günstiger ausgefallen sei als zunächst veranschlagt.

Vor allem der Verzicht auf externe Fachplaner hätte dies möglich gemacht, so Villing, dessen Amt die Planung für die Sanierungsarbeiten übernommen hat. Eine Förderung von 30.000 Euro sei als Sahnehäubchen obendrauf gekommen.

36.000 Besucher im vergangenen Jahr

Im Jahr 2022 verzeichnete das Jurabad trotz Corona und wegen der Gasmangellage zeitweise leicht gesenkten Wassertemperaturen rund 36.000 Besucher.

Zunächst war die Sauna auch am Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet, aber an den Sonntagen so schwach besucht, dass dies in keinem Verhältnis zur Kosten-Nutzen-Relation steht. Daher hatte der Gemeinderat im März dieses Jahres beschlossen, dass die Sauna an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleibt.