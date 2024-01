Da werden sich die Kinder und Jugendlichen freuen, wenn in Gosheim rund um die Juraschule und -halle, dem Juracampus, ein Soccer-Court, Kletterparcours und Wasserspiele, ein U3-Spielgerät sowie Sitz- und Verweilmöglichkeiten gebaut werden sollen! Dass diese baulichen Maßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 270.000 Euro eine deutliche Aufwertung für den Campus bedeuten würden, darüber war sich der Gosheimer Gemeinderat einig. Was, wo und wie gebaut werden soll und wie eine Nutzungsordnung aussehen könnte, führte zu einer regen Diskussion.

Gemeinderat Franz Peyerl gab zu bedenken, ob der Soccer-Court direkt am Zaun des Außengeländes der Sauna der richtige Platz sei. Ebenso das Wasserspiel und die Sitzgelegenheiten, denn diese würden dem Rodelhang im Wege stehen.

Schlittenbuckel nicht opfern

„Wir dürfen den Schlittenbuckel, der sehr beliebt ist im Winter, dafür nicht opfern“, so Peyerl. Gemeinderat Markus Weber sprach sich für eine feste Überdachung mit Beleuchtung des Soccer-Courts aus, sodass dessen Nutzung nicht nur im Sommer möglich wäre.

Wir wollen zukünftig in Werthaltung investieren. André Kielack

Soll der Court immer und für jeden offen sein? „Wir brauchen die Möglichkeit, dass man abends abschließen kann“, sagte Bürgermeister André Kielack, im Hinblick auf abendliche Lärmbelästigungen für die Anwohner und Vandalismus und befürwortete eine Zutrittskontrollmöglichkeit.

Digitales Zugangssystem gefordert

Gemeinderat Andreas Speck unterstütze diese Idee. „Wenn wir wissen, wer drin ist, kann das Problem gelöst werden. Mit Handy, Code oder Kamera gibt es heutzutage viele Möglichkeiten.“ Es gelte ein digitales Schließ- und Zugangssystem auszuarbeiten.

Auch solle der Court von Schulen und in Kooperation mit den Vereinen wie beispielsweise dem Sportverein genutzt werden können, so Kielacks Wunsch.

Mehr in den Werterhalt investieren

Wichtig war dem Gremium, dass bereits vorhandene sowie die zukünftigen Geräte regelmäßig gewartet werden. Kielack räumte ein, dass dies in der Vergangenheit nicht immer optimal erfolgt sei. „Wir wollen zukünftig in Werthaltung investieren und entsprechende Wartungsverträge abschließen.“

Uneinigkeit über Öffnungszeiten

Uneinigkeit herrschte auch bezüglich der Öffnungszeiten insbesondere des Soccer-Courts. Während sich der Bürgermeister für eine Schließung um 19 Uhr aussprach, hielten Gemeinderat Otto Weber und weitere Kollegen eine Schließung vor 21 Uhr vor allem im Sommer für nicht angebracht.

Nun gilt es für die Verwaltung eine ergänzte (überarbeitete) Sitzungsvorlage mit den aufgeworfenen Punkten zu erarbeiten, um demnächst einen möglichen Baubeschluss beschließen zu können.

Diskussion um den Roten Platz

Für nicht weniger Diskussionsstoff sorgte die Erneuerung der Treppenanlagen am Roten Platz. „Wir machen die Treppe neu, weil wir eine Notwendigkeit und nicht, weil wir zu viel Geld haben“, stellte Kielack klar.

Bei dem aktuell schlechtem Treppenzustand bestehe akuter Handlungsbedarf. Juliane Hermle vom Planungsbüro Hermle stellte vier Umsetzungsvarianten vor.

Am Ende setzte sich die vierte Variante, der Verwaltungsvorschlag, mit knapper Mehrheit durch. Diese beinhaltet unter anderem, dass die Hauptportaltreppe verschmälert wird, so dass keine Versprünge mehr in Richtung Pflanzenbeete Rathaus vorhanden sind.

Stufen werden breiter

Zudem wird die Informationssäule auf die Sperrfläche bei der Tiefgaragenzufahrt versetzt, damit die Treppenanlage der Haupttreppe verlängert werden kann. Dies ermöglicht, das Steigmaß der Stufen zu reduzieren und zu vereinheitlichen sowie den „Auftritt“ (Stufenbreite) zu verbreitern.

Die zukünftig durchgängigen Handläufe an den Treppenanlagen sollen mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. „Der Charakter des Roten Platzes (mit seinen roten Klinkersteinen) muss unbedingt erhalten bleiben“, sagte Bernd Schuler, was auch dem Wunsch anderer Ratsmitglieder entsprach.

Abgelehnte Vorschläge

Der Vorschlag von Markus Weber, die Treppe und Rampe im Bereich des hinteren nördlichen Aufgangs Richtung Wohn- und Geschäftsgebäude Trakt Lembergstraße 3 zu entfernen und für den Verkehr zuzulassen, wurde abgelehnt. Ebenso fand der Vorschlag von Franz Peyerl, eine Rampe zu errichten, die links des Rathauses entlang des Rathauses zwischen Hauptstraße 47 und Hauptstraße 45 führt, keine Mehrheit.