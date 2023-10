Ricarda Rapp siegt beim Lemberglauf und macht Albcup-Sieg perfekt

Die Entscheidungen über die Gesamtsiege des Silberdistel Albcups sind beim Gosheimer Lemberglauf gefallen: Mit dem dritten Sieg in der sechsteiligen Laufserie kann Ricarda Rapp den Gesamtsieg niemand mehr nehmen. Sie kam als Erste oben auf dem Lemberg an. Bei den Männern glänzte erneut Andreas Schindler. Damit sicherte sich auch der 47-Jährige den Cup-Sieg.

Gerade in der Frauenwertung versprach der 35. Gosheimer Lemberglauf Spannung pur. Denn sowohl die Lokalmatadorin Ricarda Rapp vom TSV Stetten am kalten Markt als auch Franziska Gerster vom VfB Bösingen standen jeweils mit zwei Siegen im Gepäck aus den vorherigen Cup-Läufen an der Startlinie in Gosheim. Und nicht nur das Duell hatte es in sich, sondern auch die Strecke mit 340 Höhenmeter verteilt auf 9,5 Kilometern von der Ortsmitte bis hoch auf den höchsten Berg der Schwäbischen Alb mussten die 64 Teilnehmer des Hauptlaufs hinter sich bringen.

Rapp lief zunächst Seite an Seite mit Gerster und erarbeitete sich nach rund einem Kilometer einen kleinen Vorsprung heraus. Egal ob am Anstieg, auf der Ebene oder im Gefälle ‐ die 35-Jährige hielt diesen Vorsprung bis ins Ziel ‐ obwohl ihr Gerster immer dicht auf den Fersen war. Die Läuferin vom VfB Bösingen konnte den Abstand zu keinem Zeitpunkt im Rennen egalisieren. Ricarda Rapp überquerte in 45.08 Minuten als Siegerin die Ziellinie ‐ 22 Sekunden später folgte ihr die 28-jährigen Franziska Gerster.

Der Sieg beim Lemberglauf bedeutet für Ricarda Rapp gleichzeitig den Gesamtsieg der sechsteiligen Serie des Silberdistel Albcups. Für die Cup-Wertung müssen die Teilnehmer mindestens vier Läufe absolvieren. Gewinnt Gerster den abschließenden Lauf in Albstadt hätte auch sie drei Siege aus vier Rennen. Da Rapp allerdings unabhängig von der Platzierung mit einer Teilnahme in Albstadt einen Lauf mehr als Gerster absolviert hätte, würde sie laut Wolfgang Klimpel vom Albcup-Organisationsteam bei der Gesamtsiegerehrung den Pokal mit nach Hause nehmen.

„Ich bin total glücklich, dass es für den Sieg beim Lemberglauf gereicht hat, vor allem, weil ich derzeit weit weg bin von meiner Bestform. Ich freue auch, dass ich die Cup-Wertung erneut gewonnen habe. Ich kann somit ganz entspannt den abschließenden Lauf in Albstadt genießen“, resümierte Ricarda Rapp, der damit der sechste Cup-Gesamtsieg hintereinander gelungen ist.

Bei den Männern hingegen ist die Sache eindeutig gewesen. Andreas Schindler vom TSV Glems rannte als schnellster Mann den Lemberg hinauf und sicherte sich damit den vierten Sieg im vierten Lauf. Er gewinnt damit die Gesamtwertung des Albcups der Männer souverän. „Ich bin Berg- und Trailläufe gewohnt. Darin liegt meine Stärke. Ich habe am Vortag keinen Wettkampf gehabt und bin ausgeruht nach Gosheim gefahren mit dem Ziel, den Lauf hier zu gewinnen und damit auch den Cup-Sieg. Das ist mir gelungen und darüber bin ich froh“, so Schindler. Nach 37.29 Minuten überquerte er die Ziellinie. Simon Friedrich vom TSV Straßberg kam 21 Sekunden später als Zweiter ins Ziel. Gabriel Kammerer (Albside Running) beendete direkt hinter Friedrich in 37.54 Minuten das Rennen auf Rang drei.

Den Jedermann-Lauf über 6,7 Kilometer ‐ mit nur neun Startern ‐ gewannen Martina Schaldecker und Michael Stehle (Musikverein Gosheim).

Der abschließende Lauf des Silberdistel Albcups startet am 22. Oktober in Albstadt-Margrethausen. Die Laufveranstaltung „Up The Hill“ findet zum ersten Mal überhaupt statt und wird von dem Verein Albside Running veranstaltet.