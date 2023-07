Gosheim

Realschüler aus Gosheim–Wehingen feiern ihren Abschluss

Gosheim

Die Absolventen der Realschule Gosheim-Wehingen (Foto: Realschule Gosheim-Wehingen )

„Freie Fahrt ins Leben“ — unter diesem Motto haben die Abschlussschülerinnen und -schüler der Realschule Gosheim–Wehingen am Freitag, 14. Juli, ihre erfolgreichen Abschlüsse in der Jurahalle in Gosheim gefeiert.

Veröffentlicht: 18.07.2023