„Das E-Rezept ist erfolgreich in die verpflichtende Nutzung gestartet. Mittlerweile wurden über 100 Millionen E-Rezepte eingelöst“, schreibt die Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums auf Anfrage dieser Zeitung. Der Grund für die Anfrage: Apotheker Daniel Mulfinger reicht es: Man solle das E-Rezept nicht als Erfolgsmodell darstellen, während die Apotheken sich mit Störungen herumschlagen.

Denn seit Januar ist das E-Rezept für die Arztpraxen verpflichtend. Aber es funktioniert halt nicht, wie es sollte. Mulfinger geht es bei seiner Kritik auch darum, dass den Apothekern mehr und mehr der Spielraum genommen wird.

Vereiterter Rachen? Bis zwölf Uhr keine Antibiotika

Man stelle sich vor: Es ist Montag, schon am Wochenende hat sich bei dem Mann ein vereiterter Rachen gezeigt, er hat Fieber und steht als erster beim Arzt um 7.30 Uhr. Der verschreibt ein Antibiotikum, das so schnell wie möglich eingenommen werden soll. Der Apotheker hat es auch vorrätig, kurz nach 8 steht der Patient vor ihm und hofft, dass er seine Schmerzen jetzt schnell los wird.

Und dann: Das Krankenkassenkärtchen steckt im Kartenleser und - es tut sich nichts. Auf der Whatsapp-Hotline der Firma, die vom Ministerium mit der Umsetzung betraut ist, steht „grün“, alles in Ordnung. Ein Anruf beim eigentlichen Dienstleister ergibt: Bandansage „Wir wissen um das Problem, es hat nichts mit ihrer eigenen digitalen Infrastruktur zu tun, wir arbeiten daran“. Schmerzen muss man eben aushalten, scheint’s.

Oder: Es gibt einfach keine Antibiotikasäfte für Kinder wegen Lieferschwierigkeiten. In ganz Rottweil nicht. Also fährt die Frau nach Gosheim. Auch da nutzt es nichts, dass auf dem Rezept der Saft steht. Der Apotheker, der ein anspruchsvolles Pharmaziestudium absolviert hat, weiß Rat, vergleicht die Wirkstoffe und gibt dem Kind ein Erwachsenenpräparat, aber eben in der Kinderdosierung.

Pragmatische Lösungen gehen nicht mehr

- Bis Januar ging eine solche pragmatische Lösung. Mit dem standardisierten E-Rezept nicht mehr. Es wird ausgegeben, was da im Computer auftaucht, basta. Oder der Apotheker läuft Gefahr, dass ihm die Kosten nicht ersetzt werden.

Wir haben auch schon fließendes Wasser" Daniel Mulfinger sarkastisch

Oder, was am Anfang auch nicht gesehen wurde: Oft werden die Medikamente ja bestellt, aber die Daten schon mit dem E-Rezept übertragen. Das geht aber nicht, weil die Chargennummer und Größe und Art des Medikaments ja erst eingelesen werden kann, wenn das Medikament da ist.

Oder: Ein minikleiner Patient, frisch geboren mit einem Herzfehler muss noch ein paar Wochen in der Klinik blieben und braucht von einer Apotheke selbst hergestellte Medikamente. Das Übergangsrezept reicht für eine Woche.

Das schwerkranke Baby braucht seine Medikamente

Aber das schwer kranke Baby braucht die Medikamente dauerhaft. Es gibt aber keinen Kinderarzt in der Nähe, der Patienten aufnimmt und ein Rezept ausstellt. Der Apotheker stellt das Medikament schließlich her, obwohl noch kein Rezept vorliegt, auf eigenes Risiko, solange bis ein Kinderarzt gefunden ist.

Oder: Eine Patientin hat keine Blutdruckmedikamente mehr und will - weil sie wieder zur Arbeit muss, gleich nach dem morgendlichen Arztbesuch das Standardmedikament holen. Geht nicht. Viele Ärzte unterzeichnen die digitalen Rezepte nach Praxisschluss im Stapel, weil das händische Unterzeichnen mit einem Federstrich viel schneller ging, als das digitale Signieren.

Sich nicht Veränderungen verschließen

Diese Beispiele stammen alle aus Daniel Mulfingers Erfahrung. Es gehe nicht darum, sich dem Fortschritt zu verschließen, sagt er mit leichtem Sarkasmus: „Wir haben auch schon fließendes Wasser“. Sondern es gehe darum, solche Veränderungen erst dann einzuführen, wenn sie funktionieren. „Ich stehe nicht am 2. Januar auf der Matte, aber jetzt sind schon zweieinhalb Monate vorbei.“

Angesichts von wegen des Ärztemangels weiteren Wegen, der Notwendigkeit von Telemedizin und anderem macht ein E-Rezept tatsächlich Sinn.

Aber: Er hätte sich gewünscht, dass das Gesundheitsministerium samt der mit der Umsetzung beauftragten Firma in einer Pilotphase mit den Apotheken ins Gespräch gegangen wäre, um die Umsetzungserfahrungen zu erfragen. Und, dass der Ansatz mehr Spielräume für pragmatische und patientenfreundliche Lösungen haben würde.

Übergangszeit wäre gut gewesen

Verbindlich bedeutet übrigens: Dass die Ärzte mit Abzügen bei der Vergütung rechnen müssen, wenn sie es nicht umsetzen. Dass die Ärzte ohnehin inzwischen länger mit Tippen in den Computer beschäftigt sind, als mit dem Patientengespräch haben viele Patienten schon selbst erlebt.

Eigentlich, sagt Mulfinger, habe in einer Übergangszeit auch mit einem Papier-Ausdruck gearbeitet werden sollen mit einem QR-Code, der auch in den Apotheken eingelesen werden kann. Auf dem die Patienten aber auch sehen, was genau ihnen verschrieben wurde - um Notfalls noch in der Praxis zu korrigieren, wenn ein Versehen passiert wäre. So wie auf den bisherigen Rezepten.

Auch jetzt kann man sich Rezept ausdrucken lassen

Das ist jetzt nicht geschehen. Aber, darauf verweist die Sprecherin des Gesundheitsministeriums: Die Patienten können sich nach wie vor einen Papier-Ausdruck des E-Rezepts erstellen lassen, sie müssen den Wunsch in der Praxis äußern. „Die Möglichkeit des Ausdrucks für ein E-Rezept ist daher bis auf Weiteres vorgesehen und sinnvoll“, so die Sprecherin.

Zu den genannten Beispielen meint die Sprecherin, dass die Störungen nicht mit dem E-Rezept selbst, sondern mit einem Anbieter eines dazu nötigen Dienstes zusammenhängt. Da die Ärzte und Apotheker sowie ihre Praxen und Apotheken je einen extra digitalen Identitätsnachweis brauchen, muss auch dieser funktionieren, und dies ist der wunde Punkt. Denn wenn man sich gegenüber dem System wegen einer Störung nicht identifizieren kann - dann kann man keine Medikamente ausgeben.

116117 soll bei Arztsuche helfen

Was die Suche nach dem Kinderarzt angeht, verweist die Sprecherin auf die kassenärztliche Vereinigung (Telefon 116117), die dafür verantwortlich sei, Termine zu finden. Wer diesen Weg aber einmal gegangen ist, der weiß, dass es da oft terminliche und vor allem örtliche Schwierigkeiten gibt - vor allem, wenn man so unter Zeitdruck steht, wie die Eltern eines Neugeborenen mit Herzfehler.

Für Mulfinger ist das System übereilt eingeführt und die Kommunikation nicht ausreichend.

Er fürchte auch, dass dieser Druck, der die Praktikabilität für die Nutzer wenig im Blick hat, vor allem älteren Ärzten und Apothekerkollegen den Beruf vergällen könnte - Leute, auf die man gerade in ländlichen Regionen besonders angewiesen ist.

Und er selbst sieht die Spielräume auch als Möglichkeit, den Menschen helfen zu können, wenn die spezielle Lage nicht in ein starres System passt. Sein Vater habe die Apotheke in Wehingen 30 Jahre lang geführt.

Spielräume, um Menschen zu helfen, fallen weg

Er selbst sei seit 22 Jahren 50 Wochen im Jahr in der Gosheimer Apotheke, halte ein (unrentables) Labor vor, um auf spezielle Bedürfnisse seiner Kunden eingehen zu können. Rund fünf unterschiedliche Medikamente werden im Schnitt pro Tag hier hergestellt.

Seine Frau führt die Gosheimer Apotheke. Der menschliche Faktor, helfen zu können - oft kämen die Menschen, die krank sind oder kranke Angehörige auch, um zu reden und man helfe auch mit Tipps - auch der sei wichtig.

„Ich sehe mich als Ergänzungsspieler für Ärzte, will sinnvoll entlasten und für die Leute dasein.“ Den Spielraum dazu, so hat er den Eindruck, wolle ihm die gegenwärtige Politik nehmen.