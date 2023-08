Gosheim

Mit Märchen und Musik den Alltag vergessen

(sz) — Fans der Gosheimer Erzählerin aufgepasst: Im Rahmen des Programms „Sommer im Park“ in Tuttlingen möchten Karin Putz, Erzählerin aus Gosheim, und Oksana Poliarush, Musikerin aus Trossingen, in die Welt der Fantasie entführen und einen schönen Abend gestalten. Unter dem Motto „Vom Schmieden, Weben, Spinnen… — Märchen und das Handwerk“ werden am Mittwoch, 23.

