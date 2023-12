„Es stand auf der Kippe“, sagt Myriam Vogt, Vorsitzende der Gosheimer Freunde der Behinderten. Gemeint ist die Adventsfeier für Menschen mit Beeinträchtigung, die alljährlich in Gosheim stattfindet. „Es gibt in der Lebenshilfe Tuttlingen aktuell viele Krankheitsfälle, vor allem auch Corona, sodass die Überlegung im Raume stand, das Fest abzusagen“, so Vogt. Zusammen mit dem Geschäftsführer der Lebenshilfe, Karsten Willer, entschieden sie sich schließlich dafür, denn das Fest sei für diese Menschen sehr wichtig.

Ganzes Jahr lang Vorfreude

„Das ganze Jahr über sprechen die Beschäftigten in unseren Werkstätten von dieser Feier. Kommt dann die Weihnachtszeit, verbinden sie das automatisch mit Gosheim“, sagt Ronald Faude, Werkstattleiter in der Lebenshilfe. Zwar gebe es auch Sommer- und Grillfeste, das Highlight sei aber Gosheim.

Das findet auch Diane Schubert. Die 43-Jährige kommt seit 20 Jahren mit ihrer Gruppe der Lebenshilfe Tuttlingen zum Fest. „Hier ist alles toll, ich mag tanzen und den Nikolaus, der mit der Glocke läutet und ein schönes Kostüm hat.“

Ein Gedicht für den Nikolaus

Sie lässt es sich nicht nehmen dem Nikolaus ein Lied und ein Gedicht vorzutragen und wünscht sich ein Foto zusammen mit dem Nikolaus. Schuberts Betreuer Harald Schoch schaut ihr lachend zu. „Das ist für Diane wie Weihnachten, Ostern und Silvester zusammen.“

Tanzen und die Musik, das sei das schönste, da sind sich die Gäste einig. Kein Wunder, dass die Tanzfläche ständig voll ist, auch mit Rollstuhl und Betreuer ist das Tanzen möglich.

Wolfram und Sohn sind wieder dabei

Die Schlager des Duos „Wolfram und Sohn“, die seit Jahren fester Bestandteil der Adventsfeier sind, werden textsicher mitgesungen. Wenn dann noch, wie in jedem Jahr, der Fanfarenzug Wehingen einmarschiert, gibt es kein Halten mehr.

Es habe sehr viel Mut von ihm gefordert, seine erste Rede zu halten, sagt Ulrich Roesger, aber er wollte den Gosheimern einfach mal ein Danke sagen. Im Namen der Werkstatt Lebenshilfe, bei der er seit 18 Jahre beschäftigt und mittlerweile Werkstattsprecher ist, spricht er auf der Bühne. Er finde es eine tolle Sache, dass sie dieses Fest auf die Beine stellen, und zwar jedes Jahr, dies stoße bei allen auf viel Anerkennung.

Jeder darf mitfeiern

Auch wenn in diesem Jahr Tischreihen krankheitsbedingt leer blieben und statt der angemeldeten 240 nur knapp 200 mitfeiern konnten, freut sich Vogt umso mehr darüber, dass Verwandte der Behinderten und weitere Gäste gekommen sind. „Viele meinen dies ist eine Veranstaltung nur für Behinderte, aber es ist eine öffentliche Veranstaltung. Unser Wunsch ist, dass wir zusammen feiern.“ Dies müsse noch in den Köpfen verankert werden.

Karsten Willer, seit April im Amt des Geschäftsführers, erlebt zum ersten Mal eine Adventsfeier in Gosheim. „Bin total begeistert, weil ich die Freude von den Menschen sehe. Man kann den Gosheimer Freunden der Behinderten extrem dankbar sein, dass sie so ein großes Fest ausrichten, und das schon seit Jahrzehnten.“

Besonders rührend fand er, dass der Verein den Menschen der Lebenshilfe, die den Tag hier nicht schaffen und hierherkommen konnten, einfach einen Besuch abstatteten und Geschenke gebracht haben.

Fast 10.000 Euro in die Hand genommen

Der Verein nimmt für diesen Tag im Advent eine beachtliche Summe in die Hand. „Für Geschenke, Essen und Getränke sowie die Tombola sind wir fast bei 10.000 Euro“, sagt Kassiererin Melitta Vogt.

„Ich habe gewonnen, gewonnen, gewonnen“, freut sich die junge Frau, als sie am Ende der Veranstaltung voll bepackt mit den Preisen der Tombola und dem Nikolausgeschenk Richtung Bus läuft. Sie hat extra Geld gespart, damit sie heute viele Lose kaufen kann. Für sie das Beste in Gosheim, neben dem Tanzen.

Treffen sich die Beschäftigten am Montag nach der Adventsfeier wieder in den Werkstätten, so sei, wie die Betreuer aus langjähriger Erfahrung wissen, die kommende Adventsfeier schon wieder ein Thema.