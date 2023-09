Gosheim

Katholische Erwachsenenbildung bietet Eltern–Kind–Treff in Gosheim an

Gosheim

In Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Gosheim bietet die katholische Erwachsenenbildung des Kreises Tuttlingen ab Mittwoch, 27. September, einen zehnteiligen Eltern–Kind–Treff in Gosheim für Eltern mit ihren Kindern zwischen sechs Monaten und drei Jahren an.

Veröffentlicht: 14.09.2023