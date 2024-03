Julia Vogler wird in der Staffel deutsche Juniorenmeisterin

Julia Vogler vom Ski-Club Gosheim hat die Biathlonsaison mit zwei erfolgreichen Wettkampfwochenenden beendet. Dabei konnte sie sich als deutsche Juniorenmeisterin feiern lassen.

Durch gute Resultate im Deutschlandpokal wurde sie vom Deutschen Skiverband (DSV) zunächst für die IBU-Cup Rennen der Frauen im österreichischen Obertilliach am ersten Märzwochenende nominiert. Für die junge Gosheimer Nachwuchsathletin bedeutete diese Nominierung den ersten internationalen Einsatz im Frauenbereich, da sie normalerweise in der Klasse der Juniorinnen unterwegs ist.

Im Sprintrennen über 7,5 Kilometer gelang ihr ein guter Start. Sie verfehlte bei zwei Schießeinlagen lediglich eine Scheibe (0/1) und erreichte als drittbester Deutsche den 29. Gesamtrang. Der Tagessieg ging an Ragnhild Remsteinevik (Norwegen), vor Oceane Michelon (Frankreich) und Kristina Oberthaler (Österreich).

Am darauffolgenden Tag stand das Verfolgungsrennen über zehn Kilometer an. Julia Vogler hatte an diesem Tag leichte Probleme auf der Loipe. Sie verfehlte insgesamt vier Scheiben (0/2/1/1), konnte aber nicht ihr absolutes Leistungsvermögen auf der Strecke abrufen. Sie beendete das Rennen auf Platz 34. Der Tagessieg ging an Marthe Krakstad Johansen (Norwegen) vor Oceane Michelon (Frankreich) und Tereza Vinklarkova (Tschechien).

Am zweiten März-Wochenende bildeten die Deutschen Juniorenmeisterschaften den Abschluss der Saison für Julia Vogler. Aufgrund der schlechten Schneelage wurden die Rennen der Meisterschaften von Oberhof (Thüringen) in das italienische Martelltal verlegt.

Zuerst fand ein Sprintrennen statt, in dem die Deutschen Meister der Jugend- und Juniorenklassen ermittelt wurden. Julia Vogler kam in der Klasse der Juniorinnen über 7,5 Kilometer gut zurecht. Sie verfehlte lediglich eine Scheibe (0/1) und konnte ihre gute Laufform bestätigen. Sie kam als Zweite ins Ziel und sicherte sich die Silbermedaille. Auf die Tagessiegern Magdalena Rieger (Mittenwald) fehlten lediglich zwei Sekunden. Bronze sicherte sich Charlotta de Buhr (Aising).

Am Tag darauf fanden die Staffelwettbewerbe der Landesverbände statt. Julia Vogler ging für die Staffel Baden-Württemberg zusammen mit Charlotte Gallbronner (Ulm) und Dana Horngacher (Hinterzarten) ins Rennen.

Die drei jungen Nachwuchsathletinnen überzeugten mit guten Leistungen und Julia Vogler konnte die Staffel als Schlussläuferin zum Deutschen Meistertitel der Juniorinnen führen. Silber ging an die Staffel aus Sachsen, Bronze ging nach Bayern.