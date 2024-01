Julia Vogler holt Bronze bei deutscher Juniorenmeisterschaft

Die Biathletin Julia Vogler vom Skiclub Gosheim hat sich bei den Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in bestechender Form gezeigt und die Bronzemedaille gewonnen.

Aufgrund der Schneelage wurden die Rennen von Altenberg (Sachsen) nach Oberwiesenthal (Sachsen) verlegt. Seitens Ski-Club Gosheim wurde Julia Vogler vom Landesverband für den nationalen Saisonhöhepunkt der Nachwuchsbiathlet nominiert. Insgesamt waren über 200 junge Sportler am Start.

Für Julia Vogler waren es die ersten Winterrennen auf nationaler Ebene. Vor Weihnachten startete sie bei insgesamt zwei Stationen des IBU-Junior-Cups. Für den IBU Juniorcup werden die fünf besten Juniorinnen Deutschlands vom Deutschen Skiverband nominiert. Im slowenischen Pokljuka belegte sie die Plätze 26 und 14. Im italienischen Ridnaun eine Woche später kam sie auf die Plätze 41 und 36. Für Julia Vogler waren diese Rennen der erste Einsatz auf internationaler Bühne und bedeuteten einen gelungenen Saisoneinstand.

Bei den nationalen Juniorenmeisterschaften in Oberwiesenthal stand zunächst ein Einzelrennen an. Für Julia Vogler galt es, in der Klasse der Juniorinnen eine Laufstrecke von 12,5 Kilometern und insgesamt vier Schießeinlagen zu absolvieren. Julia Vogler konnte eine solide Leistung am Schießstand abrufen und verfehlte insgesamt vier Scheiben (0/2/1/1). Auf der Laufstrecke kam sie gut zurecht und erreichte die Bronzemedaille. Der Titel der Deutschen Juniorenmeisterin ging an Marlene Fichtner (SC Traunstein) vor Alina Nußbicker (SV Tambach-Dietharz).

Am darauffolgenden Tag war ein Sprintrennen über drei Laufrunden und zwei Schießeinlagen angesetzt. Doch aufgrund der schlechten äußeren Bedingungen (Nebel) konnte nicht geschossen werden. Statt eines Biathlonrennens wurde daher ein reines Langlaufrennen ausgerichtet, das nicht als offizielle Deutsche Meisterschaft gewertet wurde. Über die 7,5 Kilometer lange Strecke wurde Julia Vogler gute Sechste in der Juniorenklasse. Auf die Tagessiegerin Marlene Fichtner fehlten ihr rund 30 Sekunden. Zweite wurde Alina Nußbicker (SV Tambach-Dietharz).

In den kommenden beiden nationalen Rennen liegt der Fokus für Julia Vogler auf der erneuten Qualifikation für die internationalen Rennen der IBU-Cup Serie. Des Weiteren besteht für die junge Gosheimer Nachwuchshoffnung noch die Chance zur Qualifikation für die Juniorenweltmeisterschaften Ende Februar in Estland.