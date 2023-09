Der Jahrgang 1962 organisiert am Samstag, 7. Oktober, einen Ausflug zum Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. In Fahrgemeinschaften geht es nach Gutach. Abfahrt ist um 11 Uhr in Gosheim KSK. Im Museum ist eine interessante Führung mit Überraschungen geplant.