Am Tag ihres Jubiläums wurde Isolde Reger von Pfarrer Ewald Ginter, Kirchenpflegerin Angelika Werny, Pfarrer i. R. Maurice Stephan, Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes, Christian Slawik, Vorsitzender des KGR und Diakon Fascia im Pfarrbüro überrascht. Seit 1. Februar 1999 ist sie Pfarramtssekretärin der Heilig Kreuz Kirche in Gosheim.

Im Büro fehlte was

Damals, vor 25 Jahren, arbeitete Reger in einem Büro in Gosheim. Ein angenehmer Job, doch es fehlte ihr was. Der direkte Kontakt zu Menschen vermisste sie.

Dann fiel ihr die Stellenanzeige der Pfarramtssekretärin im Mitteilungsblatt ins Auge und sie bewarb sich. „Ich musste mich vor sehr vielen Leuten im Gemeindehaus vorstellen, das war sehr aufregend“, erinnert sich die 61-Jährige. Gegen zehn Bewerberinnen setzte sie sich schließlich durch.

Anfang war stressig

Ihre ersten Tage am neuen Arbeitsplatz seien sehr stressig gewesen, denn viele Leute kamen und bestellten eine Messe für ihre verstorbenen Angehörige. „Ich wunderte mich und dachte mir, um Gottes Willen, wie geht es denn hier zu?“

„Aber als mich dann jeder gesehen hatte und sie wussten, wer die Neue im Pfarrbüro ist, beruhigte sich die Lage“, erzählt Reger lachend. Doch eine Messe bestellen, das werde immer weniger. Die älteren Menschen, die das vor allem in Anspruch nähmen, sterben weg und die Jungen hätten kein Interesse mehr an so was.

Rolle als Ansprechpartnerin

Neben organisatorischen Aufgaben, von Kopien, Stempeln, Beglaubigungen, Sitzungsvorlagen und Geschenken für die Altersjubilare, gibt es da noch ihre Rolle als Ansprechpartnerin. „Es kommen auch Leute ins Pfarrbüro, wenn sie traurig sind, Sorgen und Probleme haben und ihr Herz ausschütten wollen“, sagt Reger. Gerne hört sie ihnen zu, versucht zu trösten und zu helfen. Dabei haben sie auch eigene Erfahrungen geprägt.

Als vor Jahrzehnten ihre Mutter starb, war für die gebürtige Frittlingerin die erste Anlaufstelle das Pfarrbüro. Wie sie dort aufgefangen wurde, habe ihr sehr gutgetan und diese Erfahrung wolle sie gerne weitergeben.

Bei Sterbefällen ist es jetzt anders geworden

Leider habe sich bei Sterbefällen einiges verändert. Früher kamen die Angehörigen immer zuerst ins Pfarrbüro, heute wird alles vom Bestattungsinstitut geregelt, ebenso die die Terminanfragen des Pfarrers betreffs Beerdigungen.

Bei Hochzeiten und Taufen ist es dagegen anders. Hier trifft sie auf die Paare und junge Familien, die dankbar sind, in ihr einen Ansprechpartner gefunden zu haben, sagt Reger. Und ab und zu kommen Leute „einfach so“ ins Pfarrbüro, um ihr was zu erzählen und brächten ihr manchmal eine „Nervennahrung“ mit, sagt Reger gerührt.

Ein furchtbarer Trend

Dass sich die Leute immer mehr von der Kirche abwenden, empfindet sie als schlimm, es sei ein furchtbarer Trend. Es mache ihr Angst, wie es weitergehe und sie stelle sich immer wieder die Frage, was man dagegen machen könnte?

Wenn ein Gemeindemitglied aus der Kirche austrete, bekomme das Pfarrbüro eine Mitteilung vom Standesamt. Die Kirchengemeinde schicke dann einen Brief an die Person, mit der Frage, was die Kirche falsch gemacht habe und was sie besser machen könnte. Doch es gäbe keine Rückmeldungen.

Unter sechs Pfarrern gearbeitet

In 25 Jahren hat Reger unter sechs Pfarrern, etlichen Administratoren und Aushilfspriestern aus Nigeria, Ghana und Indien gearbeitet und viele Erfahrungen mit diesen gesammelt. „Es gab Höhen und Tiefen und Zeiten, wo ich alles hinschmeißen wollte.“

Daran erinnert sich auch Kirchenpflegerin Angelika Werny als sie Reger beglückwünscht. Zusammen mit Reger bilden sie seit einem Vierteljahrhundert die verlässlichen Säulen der Kirchengemeinde. „Wir könnten ein Buch darüber schreiben“, sagt Werny.

Schwierige Zeiten in der Vergangenheit

Die schwierigen Zeiten im Pfarrhaus gehören der Vergangenheit an, heute fühlt sich die Wehingerin rundum wohl als Gosheimer- und seit 2017 auch als Wehinger Pfarramtssekretärin. Mitverantwortlich dafür ist die gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Ewald Ginter, dessen strukturiertes Arbeiten, seine Ruhe und Gelassenheit sie bewundert.

Auch wenn ihr Leben in den letzten zwei Jahren durch die Geburt ihrer drei Enkel voller wurde und ihr seither „nie mehr langweilig ist“, freut sie sich auf weitere Jahre in beiden Pfarrbüros.